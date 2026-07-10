За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 10 июля

  • личного состава – около 1 416 280 (+1 460) человек;
  • танков – 12 108 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 912 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 45 680 (+52) ед;
  • РСЗО – 1 923 (+1) ед;
  • средств ПВО – 1481 (+2) ед;
  • самолетов – 437 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 865 (+8) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868) ед;
  • крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;
  • кораблей/ катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 118 249 (+339) ед;
  • специальной техники – 4 402 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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