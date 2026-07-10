Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 10 июля: минус 1 460 оккупантов, 52 артсистемы и более 1,8 тыс. БпЛА
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1 460 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне на 10 июля
- личного состава – около 1 416 280 (+1 460) человек;
- танков – 12 108 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 912 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 45 680 (+52) ед;
- РСЗО – 1 923 (+1) ед;
- средств ПВО – 1481 (+2) ед;
- самолетов – 437 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 865 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868) ед;
- крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;
- кораблей/ катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 118 249 (+339) ед;
- специальной техники – 4 402 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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