Атака на Валки: через удар дронів загинула жінка, є постраждалі
У ніч проти 10 липня російські війська атакували Валки Богодухівського району Харківської області ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Валки 10 липня: що відомо
За його словами, після влучання російського БпЛА виникла пожежа. Крім того, пошкоджено п’ять приватних будинків та дві господарські споруди.
Наразі відомо, що унаслідок атаки на Валки загинула 50-річна жінка. Також постраждала 23-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.
Ще двоє людей — 27-річний чоловік та 18-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.
Усі екстрені служби продовжують працювати.
Остаточні наслідки атаки на Валки 10 липня встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська ОВА