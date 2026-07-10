У ніч проти 10 липня російські війська атакували Валки Богодухівського району Харківської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Валки 10 липня: що відомо

За його словами, після влучання російського БпЛА виникла пожежа. Крім того, пошкоджено п’ять приватних будинків та дві господарські споруди.

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Наразі відомо, що унаслідок атаки на Валки загинула 50-річна жінка. Також постраждала 23-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Ще двоє людей — 27-річний чоловік та 18-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Усі екстрені служби продовжують працювати.

Остаточні наслідки атаки на Валки 10 липня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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