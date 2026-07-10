Сили оборони в ніч проти 10 липня уразили 18 російських суден, Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ, нафтовий термінал Курганнефтепродукт у Таганрозі Ростовської області РФ та іншим об’єктам ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили 18 суден та низку підприємств росіян

– Так, вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу Ільський у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, – ідеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії.

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Проєктна потужність заводу становить до 6,6 млн тонн нафти на рік.

На підприємстві виробляють бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення військової логістики держави-агресорки.

Ударів було завдано по нафтовому терміналу Курганнефтепродукт у Таганрозі Ростовської області РФ та нафтобазі Азовнефтепродукт в Ростовської області РФ.

На території терміналу зафіксували пожежу, а на нафтобазі – вибухи та задимлення.

У Генштабі нагадали, що нафтовий термінал Курганнефтепродукт забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні РФ.

Нафтобаза Азовнефтепродукт є важливим об’єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів.

Обидва об’єкти також використовуються в інтересах російської армії.

Також, за даними Генштабу, уражено 13 танкерів, три суховантажі, паром і допоміжне судно противника.

Як наголосили у Генштабі, зазначені судна використовуються для забезпечення військової логістики РФ, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення війни проти України.

Сили оборони вкотре завдали ураження нафтопереробному комплексу НОВАТЭК-Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

– Комплекс НОВАТЭК-Усть-Луга є одним із найбільших у Російській Федерації підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. Об’єкт задіяний у постачанні армії окупанта, – поінформували у Генштабі.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Розівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Атаки на військово-економічні об’єкти РФ

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об’єктів РФ.

Серед уражених цілей були 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтоналивний термінал у Ростовській області та склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Оператори батальйону Кайрос 414 бригади Птахи Мадяра, 413 полку Рейд та 1 окремого центру у ніч проти 8 липня уразили дев’ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі.

У ніч на 7 липня пілоти 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ. В Азовському морі також були атаковані один суховантаж і один пором.

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