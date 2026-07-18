Наступні декілька днів в Україні спостерігатиметься мінлива погода – від сухої до дощів з грозами. Температурні показники протягом вихідних та наступного тижня будуть літніми.

Детальніше про прогноз погоди на наступний тиждень – Фактам ICTV розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Прогноз погоди в Україні на 18 та 19 липня

В Україні 18-19 липня у більшості областей буде спокійна погода без опадів. Лише у західних областях вдень пройдуть помірні, а місцями значні дощі з грозами. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.

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– Погоду наступні два дні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Вона буде спокійною, без опадів. Лише у неділю активний атмосферний фронт із Західної Європи принесе опади різної інтенсивності у західний регіон, а також у Житомирську, Вінницьку області, – каже синоптик.

У суботу, 18 липня, в Україні вночі буде 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

У неділю, 19 липня, температурні показники дещо зростуть до 15-20° вночі та до 26-31° вдень.

У західних областях очікується 20-25°.

У Києві у суботу та неділю буде без опадів, простежуватиметься невелика хмарність.

18 липня у столиці вночі буде 13-15°, вдень 25-27°. А 19 липня температура буде трохи вищою – до 15-17° вночі та до 28-30° вдень.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня

Вже у понеділок у більшості областей очікується послаблення атмосферного фронту.

– Тому у більшості областей очікуються більш помірні опади, короткочасні дощі з грозами. Значення температур у нічні години коливатиметься у межах 11-19°, вдень буде 22-27°, – повідомляє синоптик.

У Києві у понеділок буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Прогноз погоди в Україні на 21-22 липня

Надалі, 21-22 липня, в Україні переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, тож опади продовжуватимуться.

Зокрема 21 липня у центральних та 22 липня у північних, південних та східних областях прогнозуються краткочасні дощі з грозами, а у всіх інших регіонах буде погода без опадів.

Значення температур у нічні години коливатиметься у межах 14-20° вночі, 24-30° вдень. Водночас на південному сході країни очікується до плюс 34°.

22 липня у західних областях і північних областях вночі очікується 10-16°, а вдень – 19-25°.

У Києві 21 липня місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Температура вночі буде 17-19°, вдень 25-27°.

22 липня у столиці без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Прогноз погоди в Україні на 23-27 липня

Протягом 23-27 липня погода буде переважно без опадів, водночас 23 липня у більшості областей пройдуть краткочасні дощі з грозами, а значення температур вночі коливатиметься у межах 11-18°вночі та у межах 21-28° вдень.

За словами синоптика Укргідрометцентру, у південно-східній частині країни стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 32°.

Погода в Одесі наступного тижня

Загалом в Одесі очікується літня погода, водночас прогнозуються дощі з грозами.

– Атмосферний фронт просуватиметься у східному напрямку, він матиме меридіальне положення, тобто проходитиме через всю територію України. Тому очікуємо, що, зокрема, 20 липня цей атмосферний фронт дійде і до Одеської області та принесе короткочасні дощі з грозами. Значення температур буде комфортним загалом, – повідомляє Іван Семиліт.

В Одесі наступного тижня у нічні години очікується переважно 22°, а денний максимум коливатиметься у межах 25-27°.

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