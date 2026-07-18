Следующие несколько дней в Украине будет наблюдаться переменная погода — от сухой до дождей с грозами. Температурные показатели в течение выходных и на следующей неделе будут летними.

Детальнее о прогнозе погоды на следующую неделю — Фактам ICTV рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Прогноз погоды в Украине на 18 и 19 июля

В Украине 18-19 июля в большинстве областей будет спокойная погода без осадков. Только в западных областях в воскресенье днем пройдут ​​умеренные, местами сильные дожди с грозами. А в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Сейчас смотрят

— Последующие два дня погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Она будет спокойной, без осадков. Только в воскресенье на западной Украине, а также в Житомирской, Винницкой областях ожидается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который и принесет осадки разной интенсивности, — говорит синоптик.

В субботу, 18 июля, в Украине ночью будет 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 22-27°.

В воскресенье, 19 июля, температурные показатели поднимутся до 15-20° ночью и до 26-31° днем.

В западных областях ожидается 20-25°.

В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, будет наблюдаться небольшая облачность.

18 июля в столице ночью будет 13-15°, днем ​​25-27°, а 19 июля — немного выше 15-17° ночью, днем ​​28-30°.

Прогноз погоды в Украине на 20 июля

Уже в понедельник в большинстве областей ожидается ослабление атмосферного фронта.

– Поэтому в большинстве областей будут более умеренные осадки, кратковременные дожди с грозами. Значение температур в ночные часы будет колебаться в пределах 11-19°, днем ​​будет 22-27°, — сообщает синоптик.

В Киеве в понедельник облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 18-20°, днем ​​26-28°.

Прогноз погоды в Украине на 21-22 июля

В дальнейшем, 21-22 июля, в Украине будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, ожидаются осадки.

В частности, 21 июля в центральных и 22 июля в северных, южных и восточных областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а во всех других регионах будет погода без осадков.

Значение температур в ночное время будет колебаться в пределах 14-20°, днем ​​24-30°. В то же время, на юго-востоке страны ожидается до плюс 34°.

22 июля в западных и северных областях ночью ожидается 10-16°, а днем ​​19-25°.

В Киеве 21 июля местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 17-19°, днем ​​25-27°.

22 июля в столице без осадков. Температура ночью 14-16°, днем ​​23-25°.

Прогноз погоды в Украине на 23-27 июля

В эти дни ожидается погода преимущественно без осадков, только 23 июля в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Значение температур ночью будут в пределах 11-18°, днем ​​21-28°.

По словам синоптика Укргидрометцентра, в юго-восточной части страны столбики термометров поднимутся до плюс 32°.

Погода в Одессе на следующей неделе

В Одессе ожидается летняя погода, в то же время прогнозируются дожди с грозами.

— Атмосферный фронт будет продвигаться в восточном направлении, он будет иметь меридиальное положение, то есть проходить через всю территорию Украины. Поэтому ожидаем, что 20 июля этот атмосферный фронт дойдет и до Одесской области и принесет кратковременные дожди с грозами. Значения температур будут комфортными в целом, — сообщает Иван Семилит.

В Одессе на следующей неделе в ночные часы будет преимущественно 22°, а дневной максимум будет колебаться в пределах 25-27°.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.