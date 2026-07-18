Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Украине на следующую неделю
- В ближайшие дни погода в Украине будет меняться от спокойной и сухой до дождей с грозами в отдельных регионах.
- Синоптик Укргидрометцентра объяснил, когда атмосферный фронт принесет осадки и где возможны опасные явления.
- Несмотря на неустойчивую погоду, температуры будут оставаться летними, а в части областей на следующей неделе снова станет жарче.
Следующие несколько дней в Украине будет наблюдаться переменная погода — от сухой до дождей с грозами. Температурные показатели в течение выходных и на следующей неделе будут летними.
Детальнее о прогнозе погоды на следующую неделю — Фактам ICTV рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
Прогноз погоды в Украине на 18 и 19 июля
В Украине 18-19 июля в большинстве областей будет спокойная погода без осадков. Только в западных областях в воскресенье днем пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. А в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.
— Последующие два дня погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Она будет спокойной, без осадков. Только в воскресенье на западной Украине, а также в Житомирской, Винницкой областях ожидается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который и принесет осадки разной интенсивности, — говорит синоптик.
В субботу, 18 июля, в Украине ночью будет 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 22-27°.
В воскресенье, 19 июля, температурные показатели поднимутся до 15-20° ночью и до 26-31° днем.
В западных областях ожидается 20-25°.
В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, будет наблюдаться небольшая облачность.
18 июля в столице ночью будет 13-15°, днем 25-27°, а 19 июля — немного выше 15-17° ночью, днем 28-30°.
Прогноз погоды в Украине на 20 июля
Уже в понедельник в большинстве областей ожидается ослабление атмосферного фронта.
– Поэтому в большинстве областей будут более умеренные осадки, кратковременные дожди с грозами. Значение температур в ночные часы будет колебаться в пределах 11-19°, днем будет 22-27°, — сообщает синоптик.
В Киеве в понедельник облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.
Прогноз погоды в Украине на 21-22 июля
В дальнейшем, 21-22 июля, в Украине будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, ожидаются осадки.
В частности, 21 июля в центральных и 22 июля в северных, южных и восточных областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а во всех других регионах будет погода без осадков.
Значение температур в ночное время будет колебаться в пределах 14-20°, днем 24-30°. В то же время, на юго-востоке страны ожидается до плюс 34°.
22 июля в западных и северных областях ночью ожидается 10-16°, а днем 19-25°.
В Киеве 21 июля местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.
22 июля в столице без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.
Прогноз погоды в Украине на 23-27 июля
В эти дни ожидается погода преимущественно без осадков, только 23 июля в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Значение температур ночью будут в пределах 11-18°, днем 21-28°.
По словам синоптика Укргидрометцентра, в юго-восточной части страны столбики термометров поднимутся до плюс 32°.
Погода в Одессе на следующей неделе
В Одессе ожидается летняя погода, в то же время прогнозируются дожди с грозами.
— Атмосферный фронт будет продвигаться в восточном направлении, он будет иметь меридиальное положение, то есть проходить через всю территорию Украины. Поэтому ожидаем, что 20 июля этот атмосферный фронт дойдет и до Одесской области и принесет кратковременные дожди с грозами. Значения температур будут комфортными в целом, — сообщает Иван Семилит.
В Одессе на следующей неделе в ночные часы будет преимущественно 22°, а дневной максимум будет колебаться в пределах 25-27°.