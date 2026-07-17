Попри те, що влітку українці зазвичай обирають відпочинок на морському узбережжі, Карпати та Львів не втрачають популярності.

У серпні сюди їдуть за прохолодними вечорами, прогулянками історичним центром, фестивалями та поїздками в гори.

Якою буде погода у Львові на серпень 2026 року та чи не зіпсують відпочинок спека або затяжні дощі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Погода у Львові найближчими днями

Найближчими днями мешканцям і гостям Львова варто бути готовими до нестійкої погоди. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 18 липня погоду в області визначатимуть улоговина від циклонів над Балтією та Балканами, а також атмосферний фронт.

У другій половині дня 18 липня у Львові та області прогнозують короткочасні дощі, місцями значні грози, а подекуди можливий град. Вітер змінить напрямок із південно-східного на західний, а під час гроз можливі шквали до 17–22 м/с.

Температура повітря у Львові становитиме вночі +16…+18°C, а вдень +26…+28°C.

Також синоптики попереджають про підвищення рівня води на річках басейнів Дністра та Сяну. За інтенсивних злив можливе формування значного місцевого стоку.

У ДСНС також закликали мешканців західних областей бути обережними. Через грози, сильні зливи та шквали у регіоні оголошено І рівень небезпеки (жовтий). У гірських районах не виключають утворення невеликих селевих потоків.

Погода у Львові на серпень 2026: що показують кліматичні моделі

Якщо говорити про прогноз погоди у Львові на серпень 2026 року, то наразі йдеться не про точний прогноз на конкретні дні, а про загальні кліматичні тенденції.

Прогноз від Укргідрометцентру з’явився наприкінці липня. Але Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та Всесвітня метеорологічна організація вже опублікували сезонні оцінки, які дають змогу зрозуміти, яким буде останній місяць літа.

За розрахунками прогностичних моделей, західна частина України, зокрема Львівщина, може опинитися серед регіонів із найбільшою позитивною температурною аномалією. Температура повітря очікується приблизно на 1,5-2°C вищою за кліматичну норму.

Це не означає, що весь серпень буде спекотним без перерв. Бо навіть за підвищеного температурного фону атмосферні фронти й циклони можуть приносити короткочасні дощі, грози та тимчасове похолодання.

Які фактори впливатимуть на погоду у Львові на серпень 2026 року

Одним із головних чинників, який впливатиме на погоду цього літа, синоптики називають розвиток явища Ель-Ніньйо у тропічній частині Тихого океану.

За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, навесні океан перейшов від нейтральної фази до слабкого Ель-Ніньйо, а впродовж літа це явище продовжує посилюватися.

Метеорологи пояснюють, що Ель-Ніньйо змінює циркуляцію атмосфери далеко за межами Тихого океану. Саме тому його вплив може відчуватися і в Європі, де сезонні моделі прогнозують переважання тепліших за норму повітряних мас.

Крім цього, ECMWF очікує формування атмосферних процесів, які сприятимуть надходженню теплого повітря з півдня Європи.

Саме через це значна частина континенту, включно із західними областями України, може провести серпень із температурою вище середніх багаторічних показників.

Якою буде погода у Львові на серпень 2026 року

Попри оптимістичні для любителів тепла сезонні прогнози, говорити про конкретні температури або кількість опадів у Львові поки що зарано.

Сезонні моделі показують лише загальну тенденцію, а не прогнозують погоду на окремі дні. Точнішу інформацію щодо погоди у Львові на серпень 2026 року Укргідрометцентр оприлюднить ближче до кінця липня, коли будуть доступні коротко- та середньострокові розрахунки з вищою точністю.

Втім, уже зараз міжнародні метеорологічні центри сходяться в одному, що серпень в Україні має високі шанси виявитися теплішим за кліматичну норму.

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