Енергосистему України готують до максимальних навантажень у серпні. Через аномальну спеку, яку синоптики прогнозують вже з наступного тижня, споживання електроенергії в країні може зрости щонайменше на 1 ГВт.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль розповів про ситуацію в енергосистемі через спеку

За словами Шмигаля, період пікової спеки збігається з плановими ремонтами на об’єктах генерації. Щоб забезпечити баланс в енергосистемі, за дорученням Міненерго вже впроваджують комплекс рішень:

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змінено графіки планових ремонтів на об’єктах генерації, зокрема на енергоблоках АЕС;

готуються рішення щодо нарощування обсягів імпорту електроенергії з Європи та стимулювання бізнесу купувати імпортовану електрику для власних потреб;

буде залучено всі доступні внутрішні потужності — насамперед додаткову газову та наявну теплову генерацію.

Водночас Шмигаль зазначив, що у разі дефіциту Укренерго готується до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Також перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України наголосив, що допомогти енергетикам може кожен громадянин, зменшивши використання потужних приладів.

— Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) — це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми, — підкреслив Денис Шмигаль.

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