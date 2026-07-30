Энергосистему Украины готовят к максимальным нагрузкам в августе. Из-за аномальной жары, прогнозируемой синоптиками уже со следующей недели, потребление электроэнергии в стране может возрасти по меньшей мере на 1 ГВт.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал о ситуации в энергосистеме из-за жары

По словам Шмыгаля, период пиковой жары совпадает с плановыми ремонтами на объектах генерации. Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме, по поручению Минэнерго уже внедряют комплекс решений:

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изменены графики плановых ремонтов на объектах генерации, в том числе на энергоблоках АЭС;

готовятся решения о наращивании объемов импорта электроэнергии из Европы и стимулировании бизнеса покупать импортированное электричество для собственных нужд;

будут привлечены все доступные внутренние мощности — прежде всего дополнительная газовая и имеющаяся тепловая генерация.

В то же время Шмыгаль отметил, что в случае дефицита Укрэнерго готовится к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Также первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины подчеркнул, что помочь энергетикам может каждый гражданин, уменьшив использование мощных приборов.

— Умное и экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00–23:00) — наш вклад в стабильную работу энергосистемы, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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