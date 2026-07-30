Шмыгаль предупредил о возможном возвращении графиков отключений из-за жары
- Денис Шмыгаль заявил, что августовская жара может увеличить потребление электроэнергии.
- Энергосистему готовят к максимальным нагрузкам.
Энергосистему Украины готовят к максимальным нагрузкам в августе. Из-за аномальной жары, прогнозируемой синоптиками уже со следующей недели, потребление электроэнергии в стране может возрасти по меньшей мере на 1 ГВт.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль рассказал о ситуации в энергосистеме из-за жары
По словам Шмыгаля, период пиковой жары совпадает с плановыми ремонтами на объектах генерации. Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме, по поручению Минэнерго уже внедряют комплекс решений:
- изменены графики плановых ремонтов на объектах генерации, в том числе на энергоблоках АЭС;
- готовятся решения о наращивании объемов импорта электроэнергии из Европы и стимулировании бизнеса покупать импортированное электричество для собственных нужд;
- будут привлечены все доступные внутренние мощности — прежде всего дополнительная газовая и имеющаяся тепловая генерация.
В то же время Шмыгаль отметил, что в случае дефицита Укрэнерго готовится к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Также первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины подчеркнул, что помочь энергетикам может каждый гражданин, уменьшив использование мощных приборов.
— Умное и экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00–23:00) — наш вклад в стабильную работу энергосистемы, — подчеркнул Денис Шмыгаль.