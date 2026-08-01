Сили оборони України уразили склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости, підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії та інші об’єкти окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які об’єкти РФ уразили Сили оборони 1 серпня

За інформацією Генштабу, в ніч на 1 серпня Сили оборони уразили склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського на території тимчасово окупованого Криму.

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Там розповіли, що Росія використовувала цей склад для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які залучає для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.

Водночас під удари потрапили два залізничні мости. Один із них – у районі Владиславівки, а другий – Сиваш у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з Кримом.

У Генштабі наголошують, що обидва мости є важливими елементами військової логістики Росії.

Їх використовують для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між Кримом та іншими окупованими територіями на південному напрямку.

Водночас українські захисники атакували підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі та ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського в Криму.

Крім цього, під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів у районі Подового на Херсонщині та склад безпілотних літальних апаратів Росії в районі Токмака Запорізької області.

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