Силы обороны Украины поразили склад морских безэкипажных катеров, железнодорожные мосты, подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота России и другие объекты оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты РФ поразили Силы обороны 1 августа

По информации Генштаба, в ночь на 1 августа Силы обороны поразили склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского на территории временно оккупированного Крыма.

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Там рассказали, что Россия использовала этот склад для хранения, подготовки и технического обслуживания морских катеров, которые привлекает для выполнения боевых и специальных задач в Черном море.

В то же время под удары попали два железнодорожных моста. Один из них – в районе Владиславовки, второй – Сиваш в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области с Крымом.

В Генштабе отмечают, что оба моста являются важными элементами военной логистики России.

Их используют для перекидывания личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между Крымом и другими оккупированными территориями на южном направлении.

В то же время украинские защитники атаковали подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота России в оккупированном Севастополе и ремонтно-восстановительную базу в районе Первомайского в Крыму.

Кроме того, под удары попали склад материально-технических средств в районе Подового в Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов России в районе Токмака Запорожской области.

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