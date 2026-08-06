Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ повідомлено про нову підозру — цього разу за незаконне збагачення на суму майже 21 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко та представники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ексвисокопосадовець Повітряних сил отримав нову підозру

За даними слідства, у період із 2020 до 2025 року посадовець набув майна, вартість якого значно перевищує його офіційні доходи. Щоб приховати статки, військовослужбовець оформлював майно на цивільну дружину, батьків, сина та кума, проте залишався його фактичним власником і розпорядником.

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Серед виявлених активів:

6 квартир у Києві, Вінниці та Житомирі;

3 житлові будинки на Житомирщині;

апартаменти в Буковелі;

6 земельних ділянок;

4 автомобілі, зокрема Audi Q7 та Audi Q5;

гаражі та нежитлові приміщення.

Жодних законних джерел доходів, які б пояснили придбання цієї нерухомості та машин, слідство не виявило.

Наразі підполковнику повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (Незаконне збагачення).

Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що це вже не перше кримінальне провадження щодо екскомандувача.

Цьогоріч у лютому йому вже оголошували підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на будівництво стратегічних оборонних об’єктів для української авіації.

Фото: НАЗК

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