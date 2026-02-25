В Україні викрили командувача логістики Повітряних сил ЗСУ і начальника Управління СБУ в одній з областей, причетних до масштабної корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України.

Викриття корупції під час будівництва укриттів для літаків

За інформацією СБУ, затримали командувача логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільника Управління Служби безпеки України у Житомирській області.

За даними розслідування, вони організували схему привласнення державних грошей під час будівництва фортифікаційних споруд на стратегічно важливих об’єктах, зокрема, оперативних аеродромах Сил оборони.

Як стверджують у СБУ, у травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн.

Згідно з результатами перевірки, проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт – завищили. Проте підрядникам все одно почали перераховувати авансові платежі.

За версією слідства, посадовці організували передавання неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн, щоб зупинити перевірки та приховати розтрату грошей.

У Службі безпеки України розповіли, що обох фігурантів затримали під час передавання $320 тис.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що категорично засуджують прояви корупційних правопорушень.

У командуванні висловили повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, щоб встановити всі обставини справи.

– Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їхньої провини, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ призначили службове розслідування, щоб з’ясувати причини, які призвели до потенційного правопорушення.

Посадовцям планують повідомити про підозру за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) за попередньою змовою групою осіб за чинним Кримінальним кодексом України.

