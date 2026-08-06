Третього президента України Віктора Ющенка, який обіймав посаду глави держави у 2005–2010 роках, обрали головою наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду.

Відповідне рішення ухвалили під час першого установчого засідання ради.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна на своїй сторінці у Facebook, також про це йдеться на сайті Музею Голодомору.

Зараз дивляться

Віктор Ющенко очолив наглядову раду Музею Голодомору

— У країні, що воює, про це не так легко говорити, бо завжди є актуальніші питання, які не можна ігнорувати. Тож питання пошуку фінансів дуже важливе. І тут необхідно залучити два крила: сильне і мотивоване національне крило, я маю на увазі можливості нашого бізнесу й економіки, а також українське закордоння, — зауважив Віктор Ющенко.

Посаду заступника голови обійняв колишній надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Секретаркою ради стала засновниця та очільниця Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Крім них, до складу ради увійшли Мирон Василик, Антон Дробович, Ганна Капустян, Тарас Кицмей, Олена Ковальська, Андрій Когут, Богдан Логвиненко та Віктор Рудь. Повноваження членів ради розраховані на п’ять років.

Коментуючи підсумки першого засідання, Тетяна Бережна наголосила, що професійний досвід і знання членів ради мають посилити інституційну спроможність музею, підвищити прозорість його діяльності та сприяти об’єднанню партнерів навколо подальшого розвитку установи.

Серед головних завдань наглядової ради міністерка назвала завершення будівництва другої черги музейного комплексу та створення постійної експозиції. Рада також працюватиме над системним залученням українського й міжнародного фінансування, збереженням і цифровізацією музейної колекції, розвитком наукових, освітніх і міжнародних програм.

За словами Бережної, протягом останніх чотирьох років музей значно розширив свою діяльність, а його колекція збільшилася на 234%. Працівники установи продовжують записувати свідчення очевидців Голодомору, створюють архів усної історії, організовують експедиції, готують наукові та просвітницькі видання, а також оцифровують музейні експонати.

Наглядову та експертну ради Національного музею Голодомору-геноциду Міністерство культури України затвердило в середині липня 2026 року. До наглядової ради увійшли 11 представників громадських організацій, міжнародних установ, української діаспори та наукової спільноти.

Відповідно до статуту, наглядова рада контролює діяльність музею, готує рекомендації щодо його розвитку, сприяє залученню додаткових ресурсів, стежить за дотриманням статутних вимог і погоджує окремі управлінські рішення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.