Третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий Петро Порошенко відмовилися від польського Ордена Білого Орла. Це відбулося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляють прессекретарка Ющенка Ірина Ванникова та сам Петро Порошенко.

Ющенко відмовився від Ордена Білого Орла

– Третій президент України Віктор Ющенко ухвалив рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського, – заявила вона.

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За словами прессекретарки Ющенка, цю нагороду вручили не лише конкретній людині. Вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свободу, незалежність і право жити у власній державі.

На її думку, саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня захищають країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні.

– Я добре пам’ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих, – зазначила вона.

Як стверджує Ванникова, тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі та наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння, попри трагічні сторінки минулого.

За її словами, це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення, яку разом будували Віктор Ющенко та Лех Качинський.

Тоді українці та поляки разом проходили через непрості сторінки спільної історії, але розмови будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного.

Так само Ванникова зазначила, що ніколи не забуде перші місяці повномасштабного вторгнення. Тоді Польща однією із перших простягнула руку допомоги Україні, за що буде завжди вдячною.

Проте Україна сьогодні захищає не лише себе, а й східний кордон усієї Європи. У підсумку будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, працюють лише на користь Росії, наголосила вона.

Порошенко відмовився від Ордена Білого Орла

– Вважаю помилковим рішення президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим по відношенню до народу України. Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею, – заявив Порошенко.

За його словами, нагороджували не президентів, а українських воїнів, які захищають Україну, Польщу і всю Європу.

– Тому я прийняв рішення відмовитися від Ордену Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося, – зазначив він.

Порошенко стверджує, що це його відповідь на рішення Навроцького, проте цей крок жодним чином не адресований польському народу.

На його думку, будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні – це не лише проблема дипломатії, а й питання безпеки, яке її потрібно вирішувати негайно. Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його, наголосив Порошенко.

Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Наступного дня, 20 червня, президент України відповів тим, що повернув цю найвищу нагороду Польщі, надіславши її через Нову пошту. Слідом за цим рішенням відмову від своїх польських відзнак оголосила низка інших українських посадовців.

Крім Ющенка та Порошенка, другий президент України Леонід Кучма відмовився від Ордена Білого Орла, яким був нагороджений у 1997 році.

Свої Кавалерські хрести Ордена за Заслуги перед Республікою Польща повернули заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та посол України у Варшаві Василь Боднар, який назвав рішення польської сторони історично несправедливим.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов повернув Золотий офіцерський хрест Ордена За заслуги перед Республікою Польща, зазначивши, що такі суперечки лише підігрують інтересам Росії.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга віддав Командорський хрест із зіркою Ордена За заслуги перед Республікою Польща, наголосивши, що ключовим пріоритетом у відносинах країн є взаємна повага.

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