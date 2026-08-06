Третьего президента Украины Виктора Ющенко, который занимал пост главы государства в 2005-2010 годах, избрали главой наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида.

Соответствующее решение было принято во время первого учредительного заседания совета.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная на своей странице в Facebook, а также говорится на сайте Музея Голодомора.

Сейчас смотрят

Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет Музея Голодомора

Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета Музея Голодомора.

— В воюющей стране об этом не так легко говорить, потому что всегда есть более актуальные вопросы, которые нельзя игнорировать. Поэтому вопрос поиска финансов очень важен. И здесь необходимо привлечь два крыла: сильное и мотивированное национальное крыло, я имею в виду возможности нашего бизнеса и экономики, а также украинское зарубежье, — отметил Виктор Ющенко.

Пост заместителя главы занял бывший чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук. Секретарем совета стала основательница и глава Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.

Кроме них в состав совета вошли Мирон Василик, Антон Дробович, Анна Капустян, Тарас Кицмей, Елена Ковальская, Андрей Когут, Богдан Логвиненко и Виктор Рудь. Полномочия членов совета рассчитаны на пять лет.

Комментируя итоги первого заседания, Татьяна Бережная подчеркнула, что профессиональный опыт и знания членов совета должны усилить институциональную способность музея, повысить прозрачность его деятельности и содействовать объединению партнеров вокруг дальнейшего развития учреждения.

Среди главных задач наблюдательного совета министр назвала завершение строительства второй очереди музейного комплекса и создание постоянной экспозиции. Совет также будет работать над системным привлечением украинского и международного финансирования, сохранением и цифровизацией музейной коллекции, развитием научных, образовательных и международных программ.

По словам Бережной, за последние четыре года музей значительно расширил свою деятельность, а его коллекция увеличилась на 234%. Сотрудники учреждения продолжают записывать показания очевидцев Голодомора, создают архив устной истории, организуют экспедиции, готовят научные и просветительские издания, а также оцифровывают музейные экспонаты.

Наблюдательный и экспертный совет Национального музея Голодомора-геноцида Министерство культуры Украины утвердило в середине июля 2026 года. В наблюдательный совет вошли 11 представителей общественных организаций, международных учреждений, украинской диаспоры и научного сообщества.

Согласно уставу, наблюдательный совет контролирует деятельность музея, готовит рекомендации по его развитию, способствует привлечению дополнительных ресурсов, следит за соблюдением уставных требований и согласовывает отдельные управленческие решения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.