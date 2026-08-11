11 серпня на двох нафтопереробних заводах у Росії спалахнули пожежі. Один інцидент стався на підприємстві Роснєфті в Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю, другий — в Орську Оренбурзької області, де перед цим повідомляли про атаку безпілотників та вибухи.

Атака на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі

Як повідомили російський Telegram-канал ASTRA, ТАСС, український Telegram-канал Exilenova+, близько 11:00 за місцевим часом жителі Комсомольська-на-Амурі почали публікувати фото та відео пожежі в районі місцевого НПЗ.

ASTRA проаналізувала кадри очевидців і дійшла висновку, що займання сталося безпосередньо на території Комсомольського нафтопереробного заводу, який належить компанії Роснефть.

Зараз дивляться

Про пожежу також повідомив ТАСС із посиланням на пресслужбу підприємства. За інформацією заводу, постраждалих унаслідок інциденту немає.

Атака на НПЗ в Орську

Того ж дня про атаку безпілотників та пожежу на нафтопереробному підприємстві повідомили в Орську Оренбурзької області, приблизно за 1 500 кілометрів від України.

За результатами OSINT-аналізу ASTRA, під ударом опинився Орський НПЗ — ПАТ Орскнефтеоргсинтез.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили НПЗ в Орську.

Зазначалось, що після вибухів було зафіксовано пожежу, а масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив про запровадження в Орську плану Килим у радіусі 100 км. В аеропорту міста також тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків.

Комсомольський НПЗ входить до структури Роснефти та є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході РФ. Підприємство працює з 1942 року, а його проєктна потужність становить близько 8 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й суднове паливо та інші нафтопродукти.

Орскнефтеоргсинтез також належить до великих нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність сягає близько 6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний гас та іншу продукцію.

За даними ASTRA, Орський НПЗ уже зазнавав атак у жовтні та листопаді 2025 року, а також у квітні 2026-го.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.