11 августа на двух нефтеперерабатывающих заводах в России вспыхнули пожары. Один инцидент произошел на предприятии Роснефти в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, второй — в Орске Оренбургской области, где сообщалось об атаке беспилотников и взрывах.

Атака на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщили российский Telegram-канал ASTRA, ТАСС, украинский Telegram-канал Exilenova+, около 11:00 по местному времени жители Комсомольска-на-Амуре начали публиковать фото и видео пожара в районе местного НПЗ.

ASTRA проанализировала кадры очевидцев и пришла к выводу, что возгорание произошло непосредственно на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании Роснефть.

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О пожаре также сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. По информации завода, пострадавших в результате инцидента нет.

Атака на НПЗ в Орске

В тот же день об атаке беспилотников и пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии сообщили в Орске Оренбургской области, примерно в 1 500 километрах от Украины.

По результатам OSINT-анализа ASTRA, под ударом оказался Орский НПЗ — ПАО Орскнефтеоргсинтез.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили НПЗ в Орске.

Отмечалось, что после взрывов был зафиксирован пожар, а масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил о введении в Орске плана Ковер в радиусе 100 км. В аэропорту города также временно ограничили прием и отправку самолетов.

Комсомольский НПЗ входит в структуру Роснефти и является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Предприятие работает с 1942 года, а его проектная мощность составляет около 8 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и судовое топливо и другие нефтепродукты.

Орскнефтеоргсинтез также относится к крупным нефтеперерабатывающим предприятиям России. Его мощность составляет около 6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другую продукцию.

По данным ASTRA, Орский НПЗ уже подвергался атакам в октябре и ноябре 2025 года, а также в апреле 2026-го.

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