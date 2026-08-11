В 1 500 км от Украины: дроны поразили НПЗ в Орске и Комсомольске-на-Амуре
- 11 августа пожары вспыхнули на двух НПЗ в России – в Орске Оренбургской области и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение Орского НПЗ, после взрывов на предприятии зафиксировали пожар, а масштабы ущерба уточняются.
- В Комсомольске-на-Амуре российские источники сообщили о возгорании на территории НПЗ Роснефти, пострадавших, по данным предприятия, нет.
11 августа на двух нефтеперерабатывающих заводах в России вспыхнули пожары. Один инцидент произошел на предприятии Роснефти в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, второй — в Орске Оренбургской области, где сообщалось об атаке беспилотников и взрывах.
Атака на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре
Как сообщили российский Telegram-канал ASTRA, ТАСС, украинский Telegram-канал Exilenova+, около 11:00 по местному времени жители Комсомольска-на-Амуре начали публиковать фото и видео пожара в районе местного НПЗ.
ASTRA проанализировала кадры очевидцев и пришла к выводу, что возгорание произошло непосредственно на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании Роснефть.
О пожаре также сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. По информации завода, пострадавших в результате инцидента нет.
Атака на НПЗ в Орске
В тот же день об атаке беспилотников и пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии сообщили в Орске Оренбургской области, примерно в 1 500 километрах от Украины.
По результатам OSINT-анализа ASTRA, под ударом оказался Орский НПЗ — ПАО Орскнефтеоргсинтез.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили НПЗ в Орске.
Отмечалось, что после взрывов был зафиксирован пожар, а масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил о введении в Орске плана Ковер в радиусе 100 км. В аэропорту города также временно ограничили прием и отправку самолетов.
Комсомольский НПЗ входит в структуру Роснефти и является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Предприятие работает с 1942 года, а его проектная мощность составляет около 8 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и судовое топливо и другие нефтепродукты.
Орскнефтеоргсинтез также относится к крупным нефтеперерабатывающим предприятиям России. Его мощность составляет около 6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другую продукцию.
По данным ASTRA, Орский НПЗ уже подвергался атакам в октябре и ноябре 2025 года, а также в апреле 2026-го.