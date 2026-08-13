Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Небо-У в окупованому Севастополі, склади пально-мастильних матеріалів та боєприпасів, місця зосередження живої сили та інші об’єкти Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження РЛС Небо-У, складів ПММ і боєприпасів РФ

За інформацією Генштабу, 13 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих ударів по військових об’єктах Росії.

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Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі уражено радіолокаційну станцію Небо-У, яка призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей – літаків, крилатих і балістичних ракет.

Крім цього, українські воїни атакували пункт управління безпілотниками в районі Мирного Запорізької області.

Водночас під удари потрапили склади пально-мастильних матеріалів у Довжанському Луганської області, боєприпасів в районі Нового Гаю Запорізької області, матеріально-технічних засобів у Каланчаку Херсонської області.

Також Генштаб підтвердив ураження місця зосередження живої сили в районі Бутирок Бєлгородської області на території Росії.

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