Сили оборони уразили РЛС Небо-У, склади з боєприпасами і місце зосередження окупантів
- Сили оборони України завдали масованого вогневого удару по низці важливих військових об’єктів окупантів.
- Зокрема, українські захисники уразили радіолокаційну станцію Небо-У в Севастополі, пункт управління дронами, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також місця скупчення живої сили РФ.
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Небо-У в окупованому Севастополі, склади пально-мастильних матеріалів та боєприпасів, місця зосередження живої сили та інші об’єкти Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження РЛС Небо-У, складів ПММ і боєприпасів РФ
За інформацією Генштабу, 13 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих ударів по військових об’єктах Росії.
Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі уражено радіолокаційну станцію Небо-У, яка призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей – літаків, крилатих і балістичних ракет.
Крім цього, українські воїни атакували пункт управління безпілотниками в районі Мирного Запорізької області.
Водночас під удари потрапили склади пально-мастильних матеріалів у Довжанському Луганської області, боєприпасів в районі Нового Гаю Запорізької області, матеріально-технічних засобів у Каланчаку Херсонської області.
Також Генштаб підтвердив ураження місця зосередження живої сили в районі Бутирок Бєлгородської області на території Росії.