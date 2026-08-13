Силы обороны поразили РЛС Небо-У, склады с боеприпасами и место сосредоточения оккупантов
- Силы обороны Украины нанесли массированный огневой удар по ряду важных военных объектов оккупантов.
- В частности, украинские защитники поразили радиолокационную станцию Небо-У в Севастополе, пункт управления дронами, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также места скопления живой силы РФ.
Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию Небо-У в оккупированном Севастополе, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, места сосредоточения живой силы и другие объекты России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение РЛС Небо-У, складов ГСМ и боеприпасов РФ
По информации Генштаба, 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам России.
В частности, во временно оккупированном Севастополе поражена радиолокационная станция Небо-У, которая предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей – самолетов, крылатых и баллистических ракет.
Кроме того, украинские воины атаковали пункт управления беспилотниками в районе Мирного Запорожской области.
В то же время под удары попали склады горюче-смазочных материалов в Довжанском Луганской области, боеприпасов в районе Нового Роща Запорожской области, материально-технических средств в Каланчаке Херсонской области.
Также Генштаб подтвердил поражение места сосредоточения живой силы в районе Бутырок Белгородской области на территории России.