Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​Небо-У в оккупированном Севастополе, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, места сосредоточения живой силы и другие объекты России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение РЛС Небо-У, складов ГСМ и боеприпасов РФ

По информации Генштаба, 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам России.

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В частности, во временно оккупированном Севастополе поражена радиолокационная станция Небо-У, которая предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей – самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Кроме того, украинские воины атаковали пункт управления беспилотниками в районе Мирного Запорожской области.

В то же время под удары попали склады горюче-смазочных материалов в Довжанском Луганской области, боеприпасов в районе Нового Роща Запорожской области, материально-технических средств в Каланчаке Херсонской области.

Также Генштаб подтвердил поражение места сосредоточения живой силы в районе Бутырок Белгородской области на территории России.

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