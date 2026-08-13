Павло Нарожний, Засновник БО Реактивна пошта
Операція у Новоросійську: як Україна нищить флот РФ і що це змінює
Україна реалізувала одну з найскладніших операцій у Чорному морі, завдавши комбінованого удару по Новоросійську. Внаслідок узгодженої атаки десятки видів українських ракет, безпілотників та морських дронів не лише уразили ключові кораблі Чорноморського флоту РФ та вивели з ладу систему ППО, а й зупинили роботу стратегічних зернових терміналів.
Як перенесення бойових дій у Новоросійськ позбавляє Росію носіїв крилатих ракет Калібр, зменшує її економічний потенціал та посилює переговорні позиції України на Заході – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Україна провела унікальну операцію в Новоросійську
12 серпня Україна реалізувала унікальну за масштабом та задумом операцію в російському Новоросійську, факт проведення якої офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський.
Одразу після нічної атаки українських безпілотників інформаційне агентство Reuters, посилаючись на чотири власні джерела у галузі, повідомило про зупинку роботи двох найбільших зернових терміналів у порту Новоросійська.
Згодом деталі ураження уточнили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військового командування, цілями удару стали чотири кораблі РФ:
- два фрегати проєкту 11356 — Адмірал Макаров та Адмірал Ессен;
- малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М;
- сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.
У вечірньому зверненні Зеленський доповнив перелік уражених об’єктів. Президент зазначив, що під удар також потрапили великий десантний корабель, корвет, інші судна, а також низка російських об’єктів, які безпосередньо забезпечували фінансування війни.
Зеленський звернув увагу, що це перший випадок, коли в межах однієї операції злагоджено застосували ракети, дрони та безекіпажні катери. Серед них – Паляниця, Пекло, Барс і Довгий Нептун, MICH, Fire Point, Рамзай, Січень, Траст, Харьок, Бобер, Лютий, Довбуш, Сарган і Мамай.
Яке значення Новоросійськ має для РФ сьогодні
Російські окупанти змінили ключову локацію для збереження носіїв крилатих ракет Калібр у Чорному морі, перевівши їх із Криму. Наразі Новоросійськ виконує роль головного військово-морського та економічного хабу для РФ у регіоні, заявив у коментарі Фактам ICTV засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний.
За його словами, хоча в Севастополі залишається необхідна інфраструктура для обслуговування великих суден, проте зараз там базуються переважно катери та кораблі набагато меншого розміру. Натомість основний ракетний потенціал ворог зосередив саме в Новоросійську.
– Носії Калібрів вони всі перевели в Новоросійськ. І Новоросійськ грає таку особливу роль. Крім військової, це ще великий економічний складник, – сказав Нарожний.
Експерт наголосив, що через порт Новоросійська здійснюється масштабний експорт сирої нафти, дизеля та зерна, що робить його одним із найважливіших морських торговельних вузлів Росії.
Водночас військово-морська база РФ у Новоросійську вже не вперше стає ціллю для Сил оборони України. Зокрема, внаслідок попередніх успішних операцій там вже було пошкоджено російський підводний човен.
– Зараз іншої бази в Чорному морі у них немає по суті. Звідки вони б змогли запускати Калібри? Хоч ми і збиваємо значну кількість крилатих ракет, але Калібри – це дуже серйозна зброя. Вони можуть бути у різних місцях. Тому цю операцію важко недооцінити, я сказав би так. З огляду на те, що пошкоджено цілих три кораблі-носії Калібрів, то це дуже серйозне досягнення української армії, – стверджує він.
Російська ППО не впоралася в Новоросійську
Російська протиповітряна оборона під час операції у Новоросійську продемонструвала неспроможність ефективно захищати прибережні об’єкти, наголосив Павло Нарожний. За його словами, одним із головних досягнень останніх дій українських сил стало виведення з ладу радіолокаційної станції РФ.
– Один з результатів цієї операції – це знищення радару системи С-300. Радар – це серце системи. І доволі рідко ми можемо похвалитися тим, що знищили саме його. Зазвичай ми нищимо пускові установки, а от знайти і ліквідувати радар – доволі непроста задача, – звернув увагу Нарожний.
Він зазначив, що цей факт прямо свідчить про неспроможність російської ППО впоратися із захистом Новоросійська. Нарожний пояснив, що портова інфраструктура є значно вразливішою ціллю порівняно з іншими об’єктами, адже особливості рельєфу та розташування біля моря ускладнюють побудову щільної багатоешелонованої оборони.
– Якщо взяти, наприклад, місто Москва, то воно розташоване далеко від моря. Навколо міста можна побудувати два, три, навіть чотири ешелони ППО. Біля моря це зробити нереально, бо треба тримати корабель. Наприклад, такий як крейсер Москва, який був плавучою базою ППО. У них такого немає. І виходить так, що можна побудувати в кращому випадку один ешелон системи ППО. Його відносно легко можна пройти, порівняно з Москвою, – наголосив він.
На думку військового експерта, це свідчить про те, що Сили оборони України абсолютно реально можуть знищувати та завдавати серйозних ударів по російських портах.
Це наближає Україну до перемоги
За словами військового експерта, Росії треба два складники для продовження війни проти України – гроші та люди. А Новоросійськ – це один з найбільших портів з експорту нафтопродуктів та зерна.
Коли Україна знищує джерела надходження грошей, то це завдає сильного удару для економіки РФ, стверджує Павло Нарожний.
– Зараз і у нас, і у росіян, закінчився чи вже закінчується збір урожаю пшениці. Скоро почнеться збір урожаю кукурудзи і соняшника. І для нас, і для них експорт зернових і соняшника – це величезні прибутки бюджету. Коли ми знищуємо ці джерела надходження грошей – це величезний удар по їхній економіці. Це наближає нас до перемоги, а Росію – до фінансового краху, – наголосив він.
Систематичні удари по російських об’єктах у Новоросійську не лише послаблюють воєнний потенціал окупантів, а й остаточно закріплюють перевагу України в чорноморській акваторії, заявив експерт.
За його словами, українські сили вже досягли стратегічного перелому, позбавивши Росію більшості бойових одиниць.
– Баланс сил вже і так на нашій стороні. Добитися якось змінити розклад сил у Чорному морі доволі важко, тому що вже 80% чи навіть 90% кораблів Чорноморського флоту РФ виведені з гри, – наголосив він.
Водночас Нарожний стверджує, що зупинятися на досягнутому не можна, оскільки Росія намагається ремонтувати та відновлювати втрачене озброєння. Крім того, комбіновані операції дають змогу ефективно знищувати не лише безпосередньо військові ресурси РФ, а й її економічну базу, яка живить війну.
– Такі удари треба продовжувати, тому що щось вони можуть відновлювати. Ми завдаємо ударів не тільки по військовому складнику, а й по економічному. Це однозначно треба робити і далі, – підсумував Нарожний.
У США більше не кажуть “You have no cards”
Успішні масовані операції Сил оборони проти військово-економічної інфраструктури Росії суттєво зміцнюють міжнародну підтримку та демонструють західним партнерам здатність України перемагати, вважає експерт.
За його словами, далекобійні удари по ключових об’єктах у глибокому тилу ворога кардинально змінили сприйняття українського потенціалу серед міжнародних союзників.
– Ми ж бачили рік тому, коли казали в Овальному кабінеті: “You have no cards”. А тепер абсолютно відкрито американські сенатори та конгресмени кажуть про те, що Україна здатна перемогти Росію. Це сталося саме завдяки цим далекобійним ударам, – наголосив Нарожний.
На його думку, наочна демонстрація ураження російських портів та нафтової інфраструктури безпосередньо посилює переговорні та дипломатичні позиції України за кордоном.
Окрім зовнішньополітичного ефекту, подібні операції мають колосальне значення для внутрішнього стану країни, підтримуючи моральний дух військових на передовій під час важких оборонних боїв та цивільних у тилу, які потерпають від російських масованих атак.
– На лінії бойового зіткнення ситуація доволі важка, ворог сильно тисне. А будь-які гарні новини, коли щось у Росії вибухає, позитивно впливають і на наших бійців, і на людей у тилу, які страждають від постійних обстрілів та сигналів тривоги, – підсумував він.
Масована операція в Новоросійську 12 серпня стала яскравою демонстрацією нового рівня спроможностей Сил оборони України. І поки Росія намагатиметься відновити втрачене, методичний тиск на її військові та економічні артерії має продовжуватися.