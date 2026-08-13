Операція у Новоросійську: як Україна нищить флот РФ і що це змінює

Україна реалізувала одну з найскладніших операцій у Чорному морі, завдавши комбінованого удару по Новоросійську. Внаслідок узгодженої атаки десятки видів українських ракет, безпілотників та морських дронів не лише уразили ключові кораблі Чорноморського флоту РФ та вивели з ладу систему ППО, а й зупинили роботу стратегічних зернових терміналів.

Як перенесення бойових дій у Новоросійськ позбавляє Росію носіїв крилатих ракет Калібр, зменшує її економічний потенціал та посилює переговорні позиції України на Заході – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Україна провела унікальну операцію в Новоросійську

12 серпня Україна реалізувала унікальну за масштабом та задумом операцію в російському Новоросійську, факт проведення якої офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Одразу після нічної атаки українських безпілотників інформаційне агентство Reuters, посилаючись на чотири власні джерела у галузі, повідомило про зупинку роботи двох найбільших зернових терміналів у порту Новоросійська.

Згодом деталі ураження уточнили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військового командування, цілями удару стали чотири кораблі РФ:

два фрегати проєкту 11356 — Адмірал Макаров та Адмірал Ессен;

малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М;

сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.

У вечірньому зверненні Зеленський доповнив перелік уражених об’єктів. Президент зазначив, що під удар також потрапили великий десантний корабель, корвет, інші судна, а також низка російських об’єктів, які безпосередньо забезпечували фінансування війни.

Зеленський звернув увагу, що це перший випадок, коли в межах однієї операції злагоджено застосували ракети, дрони та безекіпажні катери. Серед них – Паляниця, Пекло, Барс і Довгий Нептун, MICH, Fire Point, Рамзай, Січень, Траст, Харьок, Бобер, Лютий, Довбуш, Сарган і Мамай.

Яке значення Новоросійськ має для РФ сьогодні

Російські окупанти змінили ключову локацію для збереження носіїв крилатих ракет Калібр у Чорному морі, перевівши їх із Криму. Наразі Новоросійськ виконує роль головного військово-морського та економічного хабу для РФ у регіоні, заявив у коментарі Фактам ICTV засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, хоча в Севастополі залишається необхідна інфраструктура для обслуговування великих суден, проте зараз там базуються переважно катери та кораблі набагато меншого розміру. Натомість основний ракетний потенціал ворог зосередив саме в Новоросійську.