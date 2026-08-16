Понад 1,16 млн шкільних підручників було знищено внаслідок останніх масованих російських атак на українські поліграфічні підприємства та логістичні склади. Це близько 8,6% усього накладу, підготовленого до нового навчального року.

РФ знищила понад 1,16 млн шкільних підручників за останні атаки

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак, Комітет спільно з Урядом уже працює над рішеннями, які мають допомогти оперативно відновити втрачені тиражі.

Йдеться про залучення додаткових друкарських потужностей, організацію безпечного зберігання підручників та пришвидшення логістики.

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Мета — забезпечити школярів усіма необхідними книгами до 1 вересня.

Найбільших втрат зазнали наклади підручників для 9 класу — знищено понад 850 тис. примірників. Також втрачено понад 271 тис. підручників для учнів 4 класу.

Нагадаємо, що за останні місяці російські удари по складах і друкарнях знищили понад 10 млн українських книжок.

Як пише Reuters, видавнича справа стикається з особливими труднощами, оскільки на виробництво книг може знадобитися від шести до 18 місяців. Так, видавництво BookChef розглядає можливості зниження ризиків для своїх складських приміщень та розширення мережі друкарень.

Водночас лише за неповний липень було знищено понад 1,5 млн українських книг, повідомив глава Офісу президента України Кирило Буданов.

У свою чергу Укрзалізниця дає змогу замовити книгу під час купівлі квитка та отримати її безпосередньо на полиці в поїзді.

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