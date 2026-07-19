У ніч проти 19 липня внаслідок російської атаки було знищено склад українського видавництва Книголав.

Росіяни знищили склад видавництва Книголав

За інформацією компанії Книголав, ніхто зі співробітників не постраждав. Водночас на складі згоріли майже 250 тисяч книжок — результат роботи авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень та всієї команди видавництва.

– Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача, – йдеться у повідомленні.

У Книголаві наголосили, що Росія веде війну не лише проти українців, а й проти культури, освіти та майбутнього України.

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Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Наразі команда видавництва працює над якнайшвидшим відновленням усіх процесів.

Співзасновниця видавництва Світлана Павелецька записала відеозвернення, у якому закликала підтримувати українські бізнеси.

– Хочу поділитися власним болем. Вночі три ракети Іскандер знищили склад з продукцією Книголав. 250 тисяч книжок знищено. Це величезна робота всієї команди авторів, редакторів, верстальників, дизайнерів, всіх-всіх. Слава Богу, люди не постраждали. Це головне. Але звичайно, це біль, тому що це наша робота. І на жаль ці книжки не побачать скоро ваші книжкові полиці, — прокоментувала Світлана Павелецька.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 125 безпілотників і 41 ракету різних типів повітряного та наземного базування.

Основним напрямком удару став Київ. Уламки та спричинені ними пожежі зафіксували у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському й Солом’янському районах столиці. За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина.

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