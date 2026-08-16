После атак РФ до 1 сентября планируют возобновить тиражи уничтоженных учебников — Комитет ВР
- В результате последних массированных российских атак на украинские полиграфические предприятия и логистические склады было уничтожено более 1,16 млн школьных учебников.
- Больше всего пострадали тиражи для 9 класса — более 850 тыс. экземпляров, а также для 4 класса — более 271 тыс. учебников.
- Комитет Верховной Рады по вопросам образования вместе с правительством работает над восстановлением тиражей, привлечением дополнительных типографских мощностей и ускорением логистики к 1 сентября.
Более 1,16 млн школьных учебников были уничтожены в результате последних массированных российских атак на украинские полиграфические предприятия и логистические склады. Это около 8,6% всего тиража, подготовленного к новому учебному году.
РФ уничтожила более 1,16 млн школьных учебников за последние атаки
Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак, Комитет совместно с Правительством уже работает над решениями, которые должны помочь оперативно восстановить утраченные тиражи.
Речь идет о привлечении дополнительных печатных мощностей, организации безопасного хранения учебников и ускорения логистики.
Цель – обеспечить школьников всеми необходимыми книгами до 1 сентября.
Наибольшие потери понесли тиражи учебников для 9 класса — уничтожено более 850 тыс. экземпляров. Также потеряно более 271 тыс. учебников для учащихся 4 класса.
Напомним, что за последние месяцы российские удары по складам и типографиям уничтожили более 10 млн украинских книг.
Как пишет Reuters, издательское дело сталкивается с особыми трудностями, поскольку на производство книг может уйти от шести до 18 месяцев. Так, издательство BookChef рассматривает возможности понижения рисков для своих складских помещений и расширения сети типографий.
В то же время, только за неполный июль было уничтожено более 1,5 млн украинских книг, сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
В свою очередь Укрзализныця позволяет заказать книгу при покупке билета и получить ее непосредственно на полке в поезде.