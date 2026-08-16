Более 1,16 млн школьных учебников были уничтожены в результате последних массированных российских атак на украинские полиграфические предприятия и логистические склады. Это около 8,6% всего тиража, подготовленного к новому учебному году.

РФ уничтожила более 1,16 млн школьных учебников за последние атаки

Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак, Комитет совместно с Правительством уже работает над решениями, которые должны помочь оперативно восстановить утраченные тиражи.

Речь идет о привлечении дополнительных печатных мощностей, организации безопасного хранения учебников и ускорения логистики.

Сейчас смотрят

Цель – обеспечить школьников всеми необходимыми книгами до 1 сентября.

Наибольшие потери понесли тиражи учебников для 9 класса — уничтожено более 850 тыс. экземпляров. Также потеряно более 271 тыс. учебников для учащихся 4 класса.

Напомним, что за последние месяцы российские удары по складам и типографиям уничтожили более 10 млн украинских книг.

Как пишет Reuters, издательское дело сталкивается с особыми трудностями, поскольку на производство книг может уйти от шести до 18 месяцев. Так, издательство BookChef рассматривает возможности понижения рисков для своих складских помещений и расширения сети типографий.

В то же время, только за неполный июль было уничтожено более 1,5 млн украинских книг, сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В свою очередь Укрзализныця позволяет заказать книгу при покупке билета и получить ее непосредственно на полке в поезде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.