Російські удари по складах і друкарнях знищили в Україні понад 10 млн книжок лише за останні місяці. Це один із найтяжчих ударів по українському видавничому бізнесу за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Як замовити книжку у потяг

В Укрзалізниці наголосили, що купівля українських книжок допомагає підтримувати видавців, книгарні та інших учасників книжкового ринку, які продовжують працювати попри російські атаки.

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На окремих рейсах пасажири можуть замовити книгу під час оформлення залізничного квитка. Її доставлять безпосередньо на полицю пасажира на початку маршруту.

Послуга доступна на міжнародних рейсах Укрзалізниці до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії. Зокрема, йдеться про напрямки:

Перемишль та Хелм;

Будапешт;

Кишинів;

Бухарест.

Замовити книжки також можна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:

№81/82 Сакура, Київ – Ужгород;

№95/96 Гуцульщина, Київ – Рахів;

№01/02 Єдність, Харків – Рахів;

№15/16 Лесь Курбас, Харків – Івано-Франківськ;

№17/18 Сковорода, Харків – Ужгород;

№79/80 Січеслав, Дніпро – Львів;

№106/105 Чорноморець, Одеса – Київ;

№43/44 Стефанія, Івано-Франківськ – Дніпро;

№7/8 Буковина, Київ – Чернівці;

№92/91 Леополіс, Львів – Київ.

Які книжкові пропозиції є для пасажирів УЗ

Додатково учасники програми лояльності Укрзалізниці можуть скористатися спеціальними пропозиціями від партнерів за Обіймашки.

Зокрема:

Readeat – 300 грн бонусами на книжки;

Абук – безплатний доступ до аудіокниг;

Книголенд – знижка 15% на книжки та промокод на 100 грн;

Майстерня історій Мрієлов – знижка 20% на книги;

Librarius – знижка 25% на електронні та аудіокниги;

Книгарня Є – знижка 12% на паперові книги;

MEGOGO BOOKS – знижка 15% на книжки;

книголав – знижка 300 грн на замовлення.

В Укрзалізниці закликали пасажирів підтримувати український книжковий бізнес та купувати книги у видавців і книгарень.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що РФ знищила понад 1,5 млн українських книг за неповний липень.

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