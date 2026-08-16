Протягом останніх шести місяців Україна почала використовувати безпілотники британського виробництва для завдання далекобійних ударів по території Росії.

Україна використовує британські дрони для ударів по цілях глибоко всередині РФ

Як повідомила газета The Times, посилаючись на джерела у Збройних силах України, серед використаних апаратів — реактивний безпілотник BAE Systems Nyan, який раніше проходив випробування у Королівському флоті Великої Британії. Також українські сили застосовували ще один британський дрон, однак назву компанії-виробника журналісти не розкрили з міркувань безпеки.

Високопоставлене джерело в українському війську зазначило, що основну частину далекобійних операцій Україна, як і раніше, проводить за допомогою безпілотників власного виробництва. Водночас британські апарати також продемонстрували високу ефективність під час бойового застосування.

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Як пише The Times, серед цілей британських дронів були російські нафтопереробні підприємства в районах Москви, Ярославля та Волгограда. Безпілотник Nyan, за інформацією газети, також застосовували для ударів по Бєлгороду, розташованому неподалік українсько-російського кордону.

Україна систематично атакує військові та промислові об’єкти на території Росії й на тимчасово окупованих українських землях. Метою таких операцій є послаблення військового потенціалу Москви та її спроможності продовжувати війну. Останніми тижнями інтенсивність далекобійних ударів зросла.

Зокрема, українські сили атакували російську військову авіабазу Саваслейка, а також важливий об’єкт «Роскосмосу» в Самарській області. Президент Володимир Зеленський 15 серпня підтвердив, що під час цих операцій застосовувалися ракети «Фламінго» українського виробництва.

Крім того, 4 серпня губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про кілька ударів українських безпілотників по промисловій зоні Новосілки.

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