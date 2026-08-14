В Україні розпочали бойові випробування перших реактивних дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними Шахедами.

Бойові випробування проходять перші українські реактивні дрони-перехоплювачі

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що російські війська поступово збільшують використання реактивних ударних дронів, що створює нові виклики для української системи протиповітряної оборони.

– Минулого року ми почали системно розвивати дрони-перехоплювачі: відкриття ринку, бойові тестування, збільшення закупівель. Зараз Україна має одну з найсучасніших систем “малої” ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії, – повідомив Михайло Федоров.

За його словами, паралельно українські виробники працюють над перехоплювачами нового покоління, здатними протидіяти швидкісним реактивним цілям. Упродовж року команди отримували грантову підтримку через Brave1, проходили тестування та доопрацьовували свої рішення.

Зараз дивляться

Він зазначив, що наразі кілька українських виробників уже мають готові прототипи реактивних дронів-перехоплювачів. Один із таких апаратів завдяки реактивному двигуну може розвивати швидкість понад 600 км/год.

Зараз розробка проходить бойові випробування. Наступним етапом мають стати підтверджені перехоплення та подальше масштабування виробництва.

Серед ключових завдань напряму — подальші інвестиції в R&D, прискорення тестувань і збільшення серійного виробництва успішних рішень для посилення захисту українського неба.

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