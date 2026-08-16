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В последние шесть месяцев Украина начала использовать беспилотники британского производства для нанесения дальнобойных ударов по территории России.

Украина использует британские дроны для ударов по целям глубоко внутри РФ

Как сообщила газета The Times, ссылаясь на источники в Вооруженных силах Украины, среди использованных аппаратов — реактивный беспилотник BAE Systems Nyan, ранее проходивший испытания в Королевском флоте Великобритании. Также украинские силы применяли еще один британский дрон, однако название компании-производителя журналисты не раскрыли из соображений безопасности.

Высокопоставленный источник в украинской армии отметил, что основную часть дальнобойных операций Украина по-прежнему проводит с помощью беспилотников собственного производства. В то же время, британские аппараты также продемонстрировали высокую эффективность во время боевого применения.

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Как пишет The Times, среди целей британских дронов находились российские нефтеперерабатывающие предприятия в районах Москвы, Ярославля и Волгограда. Беспилотник Nyan, по информации газеты, также применяли для ударов по Белгороду, расположенному недалеко от украинско-российской границы.

Украина систематически атакует военные и промышленные объекты на территории России и временно оккупированных украинских землях. Целью таких операций является ослабление военного потенциала Москвы и его способности продолжать войну. В последние недели интенсивность дальнобойных ударов возросла.

В частности, украинские силы атаковали российскую военную авиабазу Саваслейка, а также важный объект Роскосмоса в Самарской области. Президент Владимир Зеленский 15 августа подтвердил, что в ходе этих операций применялись ракеты Фламинго украинского производства.

Кроме того, 4 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о нескольких ударах украинских беспилотников по промышленной зоне Новоселки.

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