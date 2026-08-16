ЗСУ знищили позиції БРК Бастіон у Криму, з яких запускали Циркони та Онікси
- Військово-морські сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю дислокації та стартових позиціях російського берегового ракетного комплексу Бастіон у тимчасово окупованому Криму.
- Внаслідок ураження цього дороговартісного озброєння, яке ворог використовував для запусків надзвукових ракет Онікс та Циркон, окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці.
Збройні сили України уразили стартові позиції та місце дислокації берегового ракетного комплексу Бастіон у тимчасово окупованому Криму. Цим БРК російські окупанти запускали надзвукові ракети Онікс та гіперзвукові ракети Циркон для ударів по Україні.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.
ЗСУ уразили позиції російського БРК Бастіон
За інформацією ВМС ЗСУ, внаслідок ураження стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу Бастіон у Криму російським військам завдано значних втрат в озброєнні та живій силі.
Як стверджують у Військово-морських силах ЗСУ, наразі остаточні втрати окупантів уточнюються.
Береговий ракетний комплекс Бастін – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, яке використовується для запуску Росією надзвукових ракет Онікс та гіперзвукових ракет Циркон для атак у різних областях України.
У ВМС додали, що українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал російської армії в Чорноморському регіоні.