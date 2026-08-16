Збройні сили України уразили стартові позиції та місце дислокації берегового ракетного комплексу Бастіон у тимчасово окупованому Криму. Цим БРК російські окупанти запускали надзвукові ракети Онікс та гіперзвукові ракети Циркон для ударів по Україні.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

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ЗСУ уразили позиції російського БРК Бастіон

За інформацією ВМС ЗСУ, внаслідок ураження стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу Бастіон у Криму російським військам завдано значних втрат в озброєнні та живій силі.

Як стверджують у Військово-морських силах ЗСУ, наразі остаточні втрати окупантів уточнюються.

Береговий ракетний комплекс Бастін – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, яке використовується для запуску Росією надзвукових ракет Онікс та гіперзвукових ракет Циркон для атак у різних областях України.

У ВМС додали, що українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал російської армії в Чорноморському регіоні.

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