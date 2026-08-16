ВСУ уничтожили позиции БРК Бастион в Крыму, из которых запускали Цирконы и Ониксы
- Военно-морские силы ВСУ нанесли успешный удар по месту дислокации и стартовым позициям российского берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму.
- В результате поражения этого дорогостоящего вооружения, которое враг использовал для запусков сверхзвуковых ракет Оникс и Циркон, оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.
Вооруженные силы Украины поразили стартовые позиции и место дислокации берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму. Этим БРК российские оккупанты запускали сверхзвуковые ракеты Оникс и гиперзвуковые ракеты Циркон для ударов по Украине.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.
ВСУ поразили позиции российского БРК Бастион
По информации ВМС ВСУ, в результате поражения стартовых позиций и места дислокации берегового ракетного комплекса Бастион в Крыму российским войскам нанесен значительный урон в вооружении и живой силе.
Как утверждают в Военно-морских силах ВСУ, окончательные потери оккупантов уточняются.
Береговый ракетный комплекс Бастин – это дефицитное и дорогостоящее вооружение, которое используется для запуска Россией сверхзвуковых ракет Оникс и гиперзвуковых ракет Циркон для атак в разных областях Украины.
В ВМС добавили, что украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал российской армии в Черноморском регионе.