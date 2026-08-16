Вооруженные силы Украины поразили стартовые позиции и место дислокации берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму. Этим БРК российские оккупанты запускали сверхзвуковые ракеты Оникс и гиперзвуковые ракеты Циркон для ударов по Украине.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

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ВСУ поразили позиции российского БРК Бастион

По информации ВМС ВСУ, в результате поражения стартовых позиций и места дислокации берегового ракетного комплекса Бастион в Крыму российским войскам нанесен значительный урон в вооружении и живой силе.

Как утверждают в Военно-морских силах ВСУ, окончательные потери оккупантов уточняются.

Береговый ракетный комплекс Бастин – это дефицитное и дорогостоящее вооружение, которое используется для запуска Россией сверхзвуковых ракет Оникс и гиперзвуковых ракет Циркон для атак в разных областях Украины.

В ВМС добавили, что украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал российской армии в Черноморском регионе.

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