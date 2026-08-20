Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 20 серпня: ЗСУ знищили 1 480 окупантів та понад 1,6 тис. БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 480 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 20 серпня
- особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб
- танків – 12 283 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.
- артилерійських систем – 48 261 (+56) од.
- РСЗВ – 2 050 (+7) од.
- засобів ППО – 1 577 (+0) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
- крилатих ракет – 5 010 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500) од.
- спеціальної техніки – 4 551 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.
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