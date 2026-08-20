Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 480 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 20 серпня

  • особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб
  • танків – 12 283 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.
  • артилерійських систем – 48 261 (+56) од.
  • РСЗВ – 2 050 (+7) од.
  • засобів ППО – 1 577 (+0) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
  • крилатих ракет – 5 010 (+0) од.
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од.
  • підводних човнів – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500) од.
  • спеціальної техніки – 4 551 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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