За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1 480 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в войне на 20 августа

личный состав – около 1 472 640 (+1 480) человек

танков – 12 283 (+7) шт.

боевых бронированных машин – 25 165 (+3) шт.

артиллерийских систем — 48 261 (+56) шт.

РСЗО — 2 050 (+7) шт.

средств ПВО — 1 577 (+0) шт.

самолетов — 439 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 321 (+10) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 470 869 (+1 672) шт.

крылатых ракет — 5 010 (+0) шт.

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500) шт.

специальной техники – 4 551 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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