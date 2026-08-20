Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 20 августа: ВСУ уничтожили 1 480 оккупантов и более 1,6 тыс. БпЛА
За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1 480 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в войне на 20 августа
- личный состав – около 1 472 640 (+1 480) человек
- танков – 12 283 (+7) шт.
- боевых бронированных машин – 25 165 (+3) шт.
- артиллерийских систем — 48 261 (+56) шт.
- РСЗО — 2 050 (+7) шт.
- средств ПВО — 1 577 (+0) шт.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 321 (+10) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 470 869 (+1 672) шт.
- крылатых ракет — 5 010 (+0) шт.
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500) шт.
- специальной техники – 4 551 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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