Росіяни вдарили авіабомбою по Херсонській ТЕЦ: об’єкт зазнав серйозних руйнувань
- Російські війська зранку 26 серпня атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіабомбою.
- Масштаб руйнувань на ТЕЦ оцінять після того, як це дозволить безпекова ситуація.
Ворожа атака на Херсонську ТЕЦ відбулася вранці у середу, 26 серпня. Росіяни вдарили по об’єкту керованою авіабомбою. ТЕЦ зазнала значних пошкоджень.
Про це повідомили у групі Нафтогаз.
Атака на Херсонську ТЕЦ 26 серпня: що відомо
За інформацією компанії, через російську атаку на Херсонську ТЕЦ основне джерело тепла для Херсона зазнало серйозних руйнувань.
— Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою, — зазначив в. о. голови правління НАК Нафтогаз України Сергій Федоренко.
В Нафтогазі наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об’єктом. Її основне призначення – забезпечення теплом жителів міста.
Упродовж 2026 року ТЕЦ зазнала десятків атак з боку російських військ.
У березні російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ з артилерії. Тоді загинула співробітниця хімічного цеху.
За тиждень із 10 до 16 серпня російські війська 13 разів атакували інфраструктуру Групи Нафтогаз у різних областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Група Нафтогаз