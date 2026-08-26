Вражеская атака на Херсонскую ТЭЦ произошла утром в среду, 26 августа. Россияне ударили по объекту управляемой авиабомбой. ТЭЦ получила значительные повреждения.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.

Атака на Херсонскую ТЭЦ 26 августа: что известно

По информации компании, в результате российской атаки на Херсонскую ТЭЦ основной источник тепла для Херсона получил серьезные повреждения.

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— Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это станет безопасно. Координируем дальнейшие действия с местными властями, — отметил и. о. председателя правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Федоренко.

В Нафтогазе подчеркнули, что Херсонская ТЭЦ является исключительно гражданским объектом. Ее основное предназначение — обеспечение теплом жителей города.

В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам атак со стороны российских войск.

В марте российские войска обстреляли Херсонскую ТЭЦ из артиллерии. Тогда погибла сотрудница химического цеха.

За неделю с 10 по 16 августа российские войска 13 раз атаковали инфраструктуру Группы Нафтогаз в разных областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Группа Нефтегаз

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