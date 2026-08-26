Россияне ударили авиабомбой по Херсонской ТЭЦ: объект получил серьезные повреждения
- Российские войска утром 26 августа атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой.
- Масштаб разрушений на ТЭЦ оценят после того, как это это будет безопасно.
Вражеская атака на Херсонскую ТЭЦ произошла утром в среду, 26 августа. Россияне ударили по объекту управляемой авиабомбой. ТЭЦ получила значительные повреждения.
Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.
Атака на Херсонскую ТЭЦ 26 августа: что известно
По информации компании, в результате российской атаки на Херсонскую ТЭЦ основной источник тепла для Херсона получил серьезные повреждения.
— Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это станет безопасно. Координируем дальнейшие действия с местными властями, — отметил и. о. председателя правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Федоренко.
В Нафтогазе подчеркнули, что Херсонская ТЭЦ является исключительно гражданским объектом. Ее основное предназначение — обеспечение теплом жителей города.
В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам атак со стороны российских войск.
В марте российские войска обстреляли Херсонскую ТЭЦ из артиллерии. Тогда погибла сотрудница химического цеха.
За неделю с 10 по 16 августа российские войска 13 раз атаковали инфраструктуру Группы Нафтогаз в разных областях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Группа Нефтегаз