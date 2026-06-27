Російські війська масовано атакували виробничі об’єкти Групи Нафтогаз у Полтавській та Харківській областях.

Про це повідомляє очільник правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Атаки РФ на об’єкти Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині

За інформацією Корецького, за останні два дні російські війська застосували щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони для атак на виробничі об’єкти Група Нафтогаз.

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– Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали, – зазначив він.

Корецький додав, що внаслідок російських атак є руйнування. Наразі триває оцінка наслідків ударів.

За його словами, обійшлося без постраждалих серед працівників Нафтогазу завдяки системно вжитим заходам безпеки.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за тиждень російські війська атакували Україну близько 1,4 тис. ударними дронами, майже 1,5 тис. керованими авіаційними бомбами та 19 ракетами різних типів, зокрема, балістичними.

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