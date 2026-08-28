Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнятися з військової служби за певних обставин, передбачених законодавством. Серед них є і сімейні причини — від необхідності догляду за близькими до обставин, пов’язаних із вихованням дітей.

Проте самого факту виникнення складної ситуації в родині недостатньо. Щоб звільнитися зі служби, військовослужбовець має відповідати конкретній законній підставі та підтвердити її необхідними документами. Після цього подається рапорт командуванню.

Нижче розповідаємо, який потрібен перелік документів для звільнення з військової служби та як подати рапорт.

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Перелік документів для звільнення з військової служби за сімейними обставинами

Під час воєнного стану військовослужбовець може звільнитися зі служби за сімейними обставинами, якщо його ситуація відповідає одній із підстав, визначених законодавством.

Основний перелік містить стаття 26 закону України № 2232-XII.

Серед передбачених законом сімейних обставин є, зокрема:

наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;

самостійне виховання дитини у випадках, визначених законом;

виховання дитини з інвалідністю;

необхідність постійного догляду за дружиною або чоловіком з інвалідністю у випадках, передбачених законом;

необхідність догляду за батьками з інвалідністю за встановлених законом умов;

здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною;

загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час захисту України — у випадках, передбачених статтею 26.

Для кожної з цих підстав потрібні документи, які підтверджують саме відповідну сімейну обставину.

Які потрібні документи для звільнення з військової служби

Пакет документів залежить від причини, через яку військовослужбовець просить звільнити його зі служби.

Якщо підстава — троє і більше дітей, до рапорту додаються копії свідоцтв про народження дітей. Якщо сімейна ситуація цього потребує, подаються також документи про шлюб або його розірвання та документи, які підтверджують, з ким проживають і хто фактично виховує дітей.

Якщо військовослужбовець самостійно виховує дитину, потрібно документально підтвердити причину, через яку другий з батьків не бере участі у вихованні.

Це:

свідоцтво про смерть другого з батьків,

рішення суду про позбавлення його батьківських прав,

документи про визнання особи безвісно відсутньою,

документи про перебування у місцях позбавлення волі.

Якщо мати дитини виїхала за кордон і не бере участі у її вихованні, цього самого по собі недостатньо для звільнення військовослужбовця. Проживання матері за межами України не є доказом самостійного виховання дитини батьком. Потрібно документально підтвердити, що саме військовослужбовець самостійно виховує та утримує дитину.

Під час розгляду таких справ суд оцінює конкретні обставини: участь кожного з батьків у вихованні, утриманні дитини та можливість іншого з батьків виконувати свої батьківські обов’язки. Для звільнення за цією підставою пункт 3 частини 12 статті 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу передбачає самостійне виховання та утримання дитини за рішенням суду.

Тому, якщо мати проживає за кордоном, але при цьому сплачує аліменти або іншим чином бере участь у вихованні та утриманні дитини, лише факт її перебування за кордоном не підтверджує необхідну підставу для звільнення. Верховний Суд уже розглядав таку ситуацію та наголосив, що для звільнення необхідно довести одночасно самостійне виховання і самостійне утримання дитини.

Перелік документів для звільнення з військової служби по догляду за людиною з інвалідністю:

Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, потрібні документи, що підтверджують інвалідність дитини, а також документи про родинний зв’язок із нею.

Для звільнення через необхідність догляду за дружиною або чоловіком потрібні свідоцтво про шлюб і документи, що підтверджують інвалідність. Якщо закон вимагає підтвердити саме необхідність постійного догляду, це також має бути зазначено у відповідному медичному документі.

Якщо підставою є догляд за батьком або матір’ю, потрібні документи про інвалідність батька чи матері, документи, що підтверджують родинний зв’язок, а також докази того, що саме військовослужбовець має здійснювати догляд. У передбачених законом випадках потрібно підтвердити й відсутність інших членів сім’ї, які можуть забезпечити такий догляд.

Якщо військовослужбовець є опікуном недієздатної особи, необхідний документ, що підтверджує встановлення опіки та відповідний статус особи, яка потребує догляду.

Отже, універсального переліку документів для всіх випадків немає. Військовослужбовець має надати саме ті документи, які підтверджують конкретну підставу для звільнення, зазначену у статті 26 Закону № 2232-XII.

Як подати рапорт на звільнення

Спочатку потрібно визначити, яка саме сімейна обставина дає право на звільнення, і зібрати документи, що її підтверджують.

Після цього військовослужбовець подає рапорт про звільнення з військової служби за сімейними обставинами. У ньому зазначають конкретну підставу та відповідний пункт статті 26 Закону № 2232-XII. До рапорту додають копії підтверджувальних документів.

Факт подання рапорту варто зафіксувати — наприклад, отримати підтвердження його реєстрації. Це важливо, якщо надалі виникне необхідність оскаржувати бездіяльність командування.

Після розгляду рапорту та перевірки документів командування приймає рішення щодо звільнення. Якщо документи не підтверджують зазначену підставу або сама ситуація не відповідає вимогам статті 26, у звільненні можуть відмовити.

Якщо військовослужбовець вважає таку відмову незаконною або його рапорт безпідставно не розглядають, рішення чи бездіяльність командування можна оскаржити у встановленому порядку.

Таким чином, ключове у звільненні за сімейними обставинами — не просто повідомити командування про складну ситуацію в родині, а підтвердити її документами та правильно вказати конкретну підставу, передбачену статтею 26 Закону № 2232-XII.

Перелік документів для звільнення з військової служби по інвалідності

Наявність інвалідності є законною підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Причому йдеться не лише про I чи II групу, адже III група інвалідності також дає військовослужбовцю право на звільнення, якщо він не бажає продовжувати службу. Така підстава передбачена статтею 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Проте, щоб скористатися цим правом, недостатньо лише повідомити командування про встановлення інвалідності. Військовослужбовцю необхідно зібрати документи, які підтверджують цей статус, та подати рапорт на звільнення.

За інформацією адвоката Романа Лихачова, до пакета документів, зокрема, входять:

рапорт військовослужбовця про звільнення у зв’язку з наявністю інвалідності;

документ, що підтверджує встановлення інвалідності;

№ 2067 витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, відповідно до форми, затвердженої наказом МОЗ

копія документа, що підтверджує статус особи з інвалідністю;

за наявності додають пенсійне посвідчення або документ про отримання відповідних пільг.

Точний перелік документів залежить від обставин військовослужбовця та документів, які вже є в його особовій справі. Які хвороби дають підстави на звільнення зі служби, читайте тут.

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