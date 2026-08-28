Во время военного положения военнослужащие могут увольняться с военной службы при определенных обстоятельствах, предусмотренных законодательством. Среди них есть и семейные причины — от необходимости ухода за близкими до обстоятельств, связанных с воспитанием детей.

Однако самого факта возникновения сложной ситуации в семье недостаточно. Чтобы уволиться со службы, военнослужащий должен соответствовать конкретному законному основанию и подтвердить его необходимыми документами. После этого подается рапорт командованию.

Ниже рассказываем, какой необходим перечень документов для увольнения с военной службы и как подать рапорт.

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Список документов для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам

Во время военного положения военнослужащий может уволиться со службы по семейным обстоятельствам, если его ситуация соответствует одному из оснований, определенных законодательством.

Основной список содержит статья 26 закона Украины № 2232-XII.

Среди предусмотренных законом семейных обстоятельств есть, в частности:

наличие трех и более детей младше 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка в случаях, определенных законом;

воспитание ребенка с инвалидностью;

необходимость постоянного ухода за супругой или мужем с инвалидностью в случаях, предусмотренных законом;

необходимость ухода за родителями с инвалидностью в установленных законом условиях;

осуществление опеки над лицом, признанным судом недееспособным;

гибель или пропажа без вести близких родственников при защите Украины — в случаях, предусмотренных статьей 26.

Для каждого из этих оснований нужны документы, подтверждающие именно соответствующее семейное обстоятельство.

Какие нужны документы для увольнения с военной службы

Пакет документов зависит от причины, по которой военнослужащий просит уволить его со службы.

Если основание — трое и более детей, в рапорт добавляются копии свидетельств о рождении детей. Если семейная ситуация в этом нуждается, подаются также документы о браке или его расторжении и документы, подтверждающие, с кем проживают и кто фактически воспитывает детей.

Если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка, нужно документально подтвердить причину, по которой второй родитель не участвует в воспитании.

Это:

свидетельство о смерти второго родителя,

решение суда о лишении его родительских прав,

документы о признании лица безвестно отсутствующими,

документы о пребывании в местах лишения свободы.

Если мать ребенка уехала за границу и не участвует в его воспитании, этого самого по себе недостаточно для увольнения военнослужащего. Проживание матери вне Украины не является доказательством самостоятельного воспитания ребенка отцом. Нужно документально подтвердить, что военнослужащий самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

При рассмотрении таких дел суд оценивает конкретные обстоятельства: участие каждого родителя в воспитании, содержании ребенка и возможность другого родителя выполнять свои родительские обязанности. Для увольнения по этому основанию пункт 3 части 12 статьи 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе предусматривает самостоятельное воспитание и содержание ребенка по решению суда.

Поэтому, если мать проживает за границей, но при этом уплачивает алименты или иным образом участвует в воспитании и содержании ребенка, факт ее пребывания за границей не подтверждает необходимое основание для увольнения. Верховный Суд уже рассматривал такую ​​ситуацию и подчеркнул, что для увольнения необходимо доказать одновременно самостоятельное воспитание и самостоятельное содержание ребенка.

Список документов для увольнения с военной службы по уходу за человеком с инвалидностью:

Если речь идет о ребенке с инвалидностью, необходимы документы, подтверждающие инвалидность ребенка, а также документы о родственной связи с ним.

Для увольнения из-за необходимости ухода за женой или мужем требуются свидетельства о браке и документы, подтверждающие инвалидность. Если закон требует подтвердить необходимость постоянного ухода, это также должно быть указано в соответствующем медицинском документе.

Если основанием является уход за отцом или матерью, требуются документы об инвалидности отца или матери, документы, подтверждающие родственную связь, а также доказательства того, что военнослужащий должен осуществлять уход. В предусмотренных законом случаях следует подтвердить и отсутствие других членов семьи, которые могут обеспечить такой уход.

Если военнослужащий является опекуном недееспособного лица, необходим документ, подтверждающий установление опеки и соответствующий статус лица, нуждающегося в уходе.

Следовательно, универсального перечня документов для всех случаев нет. Военнослужащий должен предоставить именно те документы, которые подтверждают конкретное основание для увольнения, указанное в статье 26 закона №2232-XII.

Как подать рапорт на увольнение

Сначала нужно определить, какое именно семейное обстоятельство дает право на увольнение, и собрать подтверждающие его документы.

После этого военнослужащий предоставляет рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. В нем указывается конкретное основание и соответствующий пункт статьи 26 закона № 2232-XII. В рапорт добавляются копии подтверждающих документов.

Факт подачи рапорта следует зафиксировать – например, получить подтверждение его регистрации. Это важно, если в дальнейшем возникнет необходимость оспаривать бездействие командования.

После рассмотрения рапорта и проверки документов командование принимает решение об увольнении. Если документы не подтверждают указанное основание или сама ситуация не отвечает требованиям статьи 26, в увольнении могут отказать.

Если военнослужащий считает такой отказ незаконным или его рапорт безосновательно не рассматривается, решение или бездействие командования можно обжаловать в установленном порядке.

Таким образом, ключевое в увольнении по семейным обстоятельствам — не просто уведомить командование о сложной ситуации в семье, а подтвердить ее документами и правильно указать конкретное основание, предусмотренное статьей 26 закона № 2232-XII.

Список документов для увольнения с военной службы по инвалидности

Наличие инвалидности является законным основанием для увольнения с военной службы во время военного положения. При этом речь не только об I или II группе, ведь III группа инвалидности также дает военнослужащему право на увольнение, если он не желает продолжать службу. Такое основание предусмотрено статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Однако, чтобы воспользоваться этим правом, недостаточно лишь уведомить командование об установлении инвалидности. Военнослужащему необходимо собрать документы, подтверждающие этот статус, и подать рапорт на увольнение.

По информации адвоката Романа Лихачева, в пакет документов, в частности, входят:

рапорт военнослужащего об увольнении в связи с наличием инвалидности;

документ, подтверждающий установление инвалидности;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздрава № 2067

копия документа, подтверждающего статус личности с инвалидностью;

при наличии добавляют пенсионное удостоверение или документ о получении льгот.

Точный перечень документов зависит от обстоятельств военнослужащего и документов, уже имеющихся в его личном деле. Какие болезни дают основания для увольнения со службы, читайте здесь.

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