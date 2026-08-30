У ніч проти 30 серпня безпілотники атакували Ленінградську область РФ та Брянськ.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA та російська місцева влада.

Атака на НПЗ у Кіришах: що відомо

Вночі жителі Ленінградської області оприлюднили відео атаки безпілотників та масштабної пожежі. За даними ASTRA, ймовірною ціллю міг стати НПЗ Киришинефтеоргсинтез.

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Вранці губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що після атаки безпілотників у промисловій зоні Кіришів виникла пожежа. Водночас він не уточнив, який саме об’єкт був уражений.

Згодом українська оборонна компанія Fire Point підтвердила ураження НПЗ Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області.

Ураження Кіришського НПЗ також офіційно підтвердили й у Генеральному штабі ЗСУ. За його даними, після удару на території підприємства виникла пожежа.

Цей НПЗ входить до структури Сургутнефтегазу та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

OSINT-аналітики ASTRA геолокували кадри та встановили, що зафіксована на них будівля розташована саме у Кіришах Ленінградської області.

Крім того, цієї ж ночі Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА у Міллерово Ростовської області РФ. На об’єкті зафіксували пожежу.

Також у Єйську Краснодарського краю було уражено аеродром Єйськ, після чого на його території виникла пожежа. Ступінь завданих об’єктам збитків уточнюється.

Вибух у Брянську 30 серпня: що відомо

Цієї ж ночі під час атаки безпілотників вибух пролунав у Бежицькому районі Брянська поблизу багатоквартирних будинків.

Приблизно за 4-5 км від місця вибуху розташовані Брянський електромеханічний завод та Брянський автомобільний завод, який входить до концерну Алмаз-Антей.

Брянський електромеханічний завод виробляє продукцію для російської армії, зокрема комплекси радіоелектронної боротьби Красуха, станції радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, а також компоненти для бортових радіолокаційних систем.

Водночас інформації про ураження цих підприємств наразі немає.

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