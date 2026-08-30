В ночь на 30 августа беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ и Брянск.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и российские местные власти.

Атака на НПЗ в Киришах: что известно

Ночью жители Ленинградской области выложили видео атаки беспилотников и масштабного пожара. По данным ASTRA, вероятной целью мог стать НПЗ Киришинефтеоргсинтез.

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Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что после атаки беспилотников в промышленной зоне Киришей возник пожар. При этом он не уточнил, какой именно объект был поражен.



Позже украинская оборонная компания Fire Point подтвердила, что НПЗ Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области был поражен.

Этот НПЗ входит в структуру Сургутнефтегаза и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты.

OSINT-аналитики ASTRA определили местоположение кадров и установили, что запечатленное на них здание находится именно в Киришах Ленинградской области.

Взрыв в Брянске 30 августа: что известно

В ту же ночь во время атаки беспилотников раздался взрыв в Бежицком районе Брянска рядом с многоквартирными домами.

Примерно в 4–5 км от места взрыва находятся Брянский электромеханический завод и Брянский автомобильный завод, входящий в концерн Алмаз-Антей.

Брянский электромеханический завод производит продукцию для российской армии, в частности комплексы радиоэлектронной борьбы Красуха, станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также компоненты для бортовых радиолокационных систем.

При этом информации о поражении этих предприятий пока нет.

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