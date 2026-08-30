Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 30 серпня: ліквідовано ще 1 400 окупантів та 59 артсистем
Протягом минулої доби, 29 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 400 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 649-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,486 млн.
Втрати ворога на 30 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб;
- танків – 12 311 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 25 248 (+7) од;
- артилерійських систем – 48 833 (+59) од;
- РСЗВ – 2 072 (+2) од;
- засобів ППО – 1 594 (+1) од;
- літаків – 440 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 488 347 (+1 963) од;
- крилатих ракет – 5 060 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 141 453 (+394) од;
- спеціальної техніки – 4 614 (+6) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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