Російські війська суттєво наростили інтенсивність ударів реактивними безпілотниками по території України. Зокрема, у липні ворог застосував у п’ять разів більше таких дронів, ніж у червні, а серпнева статистика може виявитися ще вищою.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чому РФ наростила використання реактивних дронів

– За липень у нас в п’ять разів більше реактивних безпілотників застосовано, ніж у червні. Це той місяць, коли суттєво пішло нарощування цих безпілотників, а також Бандеролей, – сказав він.

За його словами, Росія налагодила масове виробництво реактивних безпілотників та запускає їх фактично з конвеєра. Серед них – баражуючі боєприпаси Бандероль, які за параметрами польоту (швидкість приблизно до 600 км/год) близькі до крилатих ракет.

Зараз дивляться

Окупанти нарощують саме реактивні дрони, адже збивати їх мобільними вогневими групами чи звичайними засобами протиповітряної оборони України складніше, заявив Ігнат.

Для їхнього знищення Силам оборони потрібні наземні зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії, а також винищувачі з ракетами повітря-повітря. Попри це, реактивні цілі активно збиваються ППО.

Напрямок на Київ та область ворог атакує з усіх боків – з Півдня, Сумщини, Чернігівщини, а також притискаючись до кордону з Білоруссю та маневруючи над Київським водосховищем на різних висотах.

Як зазначив Ігнат, російські війська часто використовують погодні умови, через які знищити всі цілі неможливо.

Окрім безпілотників, що рухаються за координатами, частина дронів оснащена онлайн-керуванням через mesh-мережі, де кожен апарат слугує ретранслятором, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат стверджує, що це дозволяє операторам РФ у реальному часі оцінювати обстановку, відрізняти макети від реальних об’єктів та атакувати рухомі цілі – потяги, локомотиви та автівки мобільних вогневих груп.

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