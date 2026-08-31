В июле РФ в пять раз увеличила использование реактивных БпЛА — Игнат
- Россия существенно нарастила массовое производство и применение реактивных беспилотников, запустив в июле пять таких дронов, чем в июне.
- По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за высокой скорости и онлайн-управления целей для их сбития нужны ЗРК малого радиуса действия и истребительная авиация.
Российские войска существенно нарастили интенсивность ударов реактивными беспилотниками по территории Украины. В частности, в июле враг применил в пять раз больше таких дронов, чем в июне, а августовская статистика может оказаться еще выше.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.
Почему РФ нарастила использование реактивных дронов
– За июль у нас в пять раз больше реактивных беспилотников применено, чем в июне. Это тот месяц, когда существенно пошло наращивание этих беспилотников, а также Бандеролей, – сказал он.
По его словам, Россия наладила массовое производство реактивных беспилотников и запускает их фактически с конвейера. Среди них – баражирующие боеприпасы Бандероль, которые по параметрам полета (скорость примерно до 600 км/ч) близки к крылатым ракетам.
Оккупанты наращивают именно реактивные дроны, ведь сбивать их мобильными огненными группами или обычными средствами противовоздушной обороны Украины сложнее, заявил Игнат.
Для их уничтожения Силам обороны требуются наземные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия, а также истребители с ракетами воздух-воздух. Однако реактивные цели активно сбиваются ПВО.
Направление в Киев и область враг атакует со всех сторон – с Юга, Сумщины, Черниговщины, а также прижимаясь к границе с Беларусью и маневрируя над Киевским водохранилищем на разных высотах.
Как отметил Игнат, российские войска часто используют погодные условия, из-за которых уничтожить все цели невозможно.
Кроме беспилотников, двигающихся по координатам, часть дронов оснащена онлайн-управлением через mesh-сети, где каждый аппарат служит ретранслятором, отметил спикер Воздушных сил ВСУ.
Игнат утверждает, что это позволяет операторам РФ в реальном времени оценивать обстановку, отличать макеты от реальных объектов и атаковать движущиеся цели – поезда, локомотивы и машины мобильных огневых групп.