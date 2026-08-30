В Україні визначили чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним Шахедам. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами.

Україна випробувала перехоплювачі реактивних Шахедів

За словами Хмари, Міноборони продовжує шукати ефективні засоби протидії реактивним безпілотникам, використання яких нарощує Росія.

Зазначається, що чотири таких перехоплювачі вже пройшли польові випробування. Тепер їх необхідно максимально швидко довести до потрібного рівня та перейти до серійного виробництва.

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За словами очільника Міноборони, йдеться про масштабування виробництва до тисяч одиниць.

Потреба у нових засобах перехоплення зросла на тлі зміни тактики російських атак. Із ночі 27 серпня РФ фактично безперервно запускає по столичному регіону невеликі групи безпілотників, значну частину яких становлять реактивні БпЛА.

Такі апарати здатні рухатися у кілька разів швидше за дрони з пропелерними двигунами, що ускладнює їхнє перехоплення.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса раніше заявив, що Росія суттєво наростила застосування реактивних БпЛА і, ймовірно, продовжить збільшувати їхню кількість.

Водночас Сили оборони вже отримали перший український реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. У Міноборони повідомляли, що він призначений для боротьби зі швидкісними повітряними цілями, зокрема реактивними безпілотниками.

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