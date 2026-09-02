Організатори фестивалю Книжкова країна. Загадкова, який планували провести на ВДНГ у вересні, ухвалили рішення перенести захід через складну безпекову ситуацію у Києві.

Про це організатори повідомили у соцмережах у середу, 2 вересня.

Фестиваль Книжкова країна перенесли на квітень

Фестиваль перенесли на весну – Книжкова країна відбудеться у квітні 2027 року. Причиною перенесення стали щоденні атаки РФ на Київ реактивними ударними дронами та удари по українських видавництвах.

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– Ми знаємо, як сильно ви чекали на ці чотири дні книжок, зустрічей, розмов і відкриттів. І нам особливо шкода, що цього разу нам доведеться трохи зачекати, – йдеться в заяві видавництва.

Організатори сподіваються краще підготуватися до проведення фестивалю навесні. Вони розраховують, що за цей час українські видавництва зможуть відновитися та підготувати до фестивалю нові книжки.

– А ми зробити фестиваль ще більш масштабним, цікавішим та наповненим. Книжкова країна. Загадкова обов’язково відбудеться. Бо немає сили, здатної зупинити любов до книжок, української культури та нашого спільного бажання бути разом. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі навесні, – додали в заяві.

Книжкова країна мала відбутися на ВДНГ 17−20 вересня. Наприкінці вересня мережа книгарень Книголенд та видавництво КСД повідомили про скасування своєї участі у фестивалі.

Нагадаємо, протягом цього літа українська книговидавнича галузь зазнала значних збитків унаслідок атак Росії.

Ворог завдавав ударів по логістичних складах, де зберігалися наклади українських книг, знищив третю за потужністю типографію Конві, пошкодив та зруйнував приміщення, у яких розміщувалися офіси видавництв.

Фото: Книжкова країна

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