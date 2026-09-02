Фестиваль Книжкова країна перенесли на апрель из-за усиления атак РФ
- Фестиваль Книжкова країна. Загадкова перенесли из-за ситуации с безопасностью в Киеве.
- Мероприятие, которое должно было состояться на ВДНХ 17−20 сентября, проведут в апреле 2027 года.
Организаторы фестиваля Книжкова країна. Загадкова, который планировали провести на ВДНХ в сентябре, приняли решение перенести мероприятие из-за сложной ситуации с безопасностью в Киеве.
Об этом организаторы сообщили в соцсетях в среду, 2 сентября.
Фестиваль Книжкова країна перенесли на апрель
Книжкова країна состоится в апреле 2027 года. Причиной переноса стали ежедневные атаки РФ на Киев реактивными ударными дронами и удары по украинским издательствам.
— Мы знаем, как сильно вы ждали эти четыре дня книг, встреч, разговоров и открытий. И нам особенно жаль, что в этот раз нам придется немного подождать, — говорится в заявлении издательства.
Организаторы надеются лучше подготовиться к проведению фестиваля весной. Они рассчитывают, что за это время украинские издательства смогут восстановиться и подготовить к фестивалю новые книги.
— А мы сделать фестиваль еще более масштабным, интересным и наполненным. Книжкова країна. Загадкова обязательно состоится. Потому что нет силы, способной остановить любовь к книгам, украинской культуре и наше общее желание быть вместе. Спасибо, что вы с нами. До встречи весной, — добавили в заявлении.
Книжкова країна должна была состояться на ВДНХ 17−20 сентября. В конце сентября сеть книжных магазинов Книголенд и издательство КСД сообщили об отмене своего участия в фестивале.
Напомним, в течение этого лета украинская книгоиздательская отрасль понесла значительные убытки в результате атак России.
Враг наносил удары по логистическим складам, где хранились тиражи украинских книг, уничтожил третью по мощности типографию Конви, повредил и разрушил помещения, в которых размещались офисы издательств.
Фото: Книжкова країна