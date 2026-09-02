Организаторы фестиваля Книжкова країна. Загадкова, который планировали провести на ВДНХ в сентябре, приняли решение перенести мероприятие из-за сложной ситуации с безопасностью в Киеве.

Об этом организаторы сообщили в соцсетях в среду, 2 сентября.

Фестиваль Книжкова країна перенесли на апрель

Книжкова країна состоится в апреле 2027 года. Причиной переноса стали ежедневные атаки РФ на Киев реактивными ударными дронами и удары по украинским издательствам.

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— Мы знаем, как сильно вы ждали эти четыре дня книг, встреч, разговоров и открытий. И нам особенно жаль, что в этот раз нам придется немного подождать, — говорится в заявлении издательства.

Организаторы надеются лучше подготовиться к проведению фестиваля весной. Они рассчитывают, что за это время украинские издательства смогут восстановиться и подготовить к фестивалю новые книги.

— А мы сделать фестиваль еще более масштабным, интересным и наполненным. Книжкова країна. Загадкова обязательно состоится. Потому что нет силы, способной остановить любовь к книгам, украинской культуре и наше общее желание быть вместе. Спасибо, что вы с нами. До встречи весной, — добавили в заявлении.

Книжкова країна должна была состояться на ВДНХ 17−20 сентября. В конце сентября сеть книжных магазинов Книголенд и издательство КСД сообщили об отмене своего участия в фестивале.

Напомним, в течение этого лета украинская книгоиздательская отрасль понесла значительные убытки в результате атак России.

Враг наносил удары по логистическим складам, где хранились тиражи украинских книг, уничтожил третью по мощности типографию Конви, повредил и разрушил помещения, в которых размещались офисы издательств.

Фото: Книжкова країна

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