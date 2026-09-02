СБУ та ГУР зірвали теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні
- СБУ та ГУР запобігли теракту, який готувала ФСБ РФ.
- Ціллю мав стати один із лідерів російського опозиційного руху.
- Російський опозиціонер відвідав Україну на День Незалежності.
Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
СБУ та ГУР запобігли теракту
За даними СБУ, російський опозиціонер відвідав Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави.
Проводяться оперативно-слідчі дії.
Більше деталей операції СБУ чи ГУР не наводять.
В СБУ не називають ім’я російського опозиціонера, на якого готували замах, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про заступника командира РДК Степана Каплунова.
Напередодні начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює у складі ГУР Міноборони, Олександр Фортуна заявив про ймовірне викрадення заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова. Відомо, що кілька днів тому невідомі викрали Степана Каплунова у дворі його будинку.
Олександр Фортуна зазначив, що станом на 1 вересня підрозділ РДК не мав чіткої інформації про місцезнаходження Каплунова.