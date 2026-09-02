Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ та ГУР запобігли теракту

За даними СБУ, російський опозиціонер відвідав Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави.

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Проводяться оперативно-слідчі дії.

Більше деталей операції СБУ чи ГУР не наводять.

В СБУ не називають ім’я російського опозиціонера, на якого готували замах, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про заступника командира РДК Степана Каплунова.

Напередодні начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює у складі ГУР Міноборони, Олександр Фортуна заявив про ймовірне викрадення заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова. Відомо, що кілька днів тому невідомі викрали Степана Каплунова у дворі його будинку.

Олександр Фортуна зазначив, що станом на 1 вересня підрозділ РДК не мав чіткої інформації про місцезнаходження Каплунова.

Джерело : СБУ

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