Марта Бондаренко, редактор ленты
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СБУ и ГУР сорвали теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине
Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ и ГУР предотвратили теракт
По данным СБУ, российский оппозиционер посетил Украину по случаю Дня независимости нашего государства.
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Проводятся оперативно-следственные действия.
Больше деталей операции СБУ или ГУР не приводят.
В СБУ не называют имя российского оппозиционера, на которого готовили покушение, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове.
Источник: СБУ
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