Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ и ГУР предотвратили теракт

По данным СБУ, российский оппозиционер посетил Украину по случаю Дня независимости нашего государства.

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Проводятся оперативно-следственные действия.

Больше деталей операции СБУ или ГУР не приводят.

В СБУ не называют имя российского оппозиционера, на которого готовили покушение, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове.

Источник : СБУ

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