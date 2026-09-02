Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 2 вересня: знищено 1 390 окупантів та 62 артсистеми
Протягом минулої доби, 1 вересня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 390 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу російської армії на 1 652-гу добу повномасштабної війни перевищили 1, 491 млн.
Втрати ворога на 2 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;
- танків – 12 324 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од;
- артилерійських систем – 49 016 (+62) од;
- РСЗВ – 2 081 (+2) од;
- засобів ППО – 1 598 (+1) од;
- літаків – 440 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од;
- крилатих ракет – 5 070 (+10) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 142 715 (+383) од;
- спеціальної техніки – 4 625 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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