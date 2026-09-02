Протягом минулої доби, 1 вересня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 390 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу російської армії на 1 652-гу добу повномасштабної війни перевищили 1, 491 млн.

Втрати ворога на 2 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;

танків – 12 324 (+4) од;

бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од;

артилерійських систем – 49 016 (+62) од;

РСЗВ – 2 081 (+2) од;

засобів ППО – 1 598 (+1) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од;

крилатих ракет – 5 070 (+10) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 142 715 (+383) од;

спеціальної техніки – 4 625 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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