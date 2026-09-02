За последние сутки, 1 сентября, украинские военные уничтожили еще как минимум 1 390 российских оккупантов.

Общие потери личного состава российской армии на 1 652-е сутки полномасштабной войны превысили 1, 491 млн.

Потери врага на 2 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;
  • танков – 12 324 (+4) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 263 (+6) шт.;
  • артиллерийских систем — 49 016 (+62) шт.;
  • РСЗО — 2 081 (+2) шт.;
  • средств ПВО — 1 598 (+1) шт.;
  • самолетов — 440 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 464 (+12) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 494 146 (+1 969) шт.;
  • крылатых ракет — 5 070 (+10) шт.;
  • кораблей/ катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 142 715 (+383) шт.;
  • специальной техники – 4 625 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Одессу 2 сентября: повреждена многоэтажка, среди 8 пострадавших – ребенок
Атака на Одесу 2 вересня 2026

Источник: Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.