За последние сутки, 1 сентября, украинские военные уничтожили еще как минимум 1 390 российских оккупантов.

Общие потери личного состава российской армии на 1 652-е сутки полномасштабной войны превысили 1, 491 млн.

Потери врага на 2 сентября 2026 года

личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;

танков – 12 324 (+4) шт.;

боевых бронированных машин – 25 263 (+6) шт.;

артиллерийских систем — 49 016 (+62) шт.;

РСЗО — 2 081 (+2) шт.;

средств ПВО — 1 598 (+1) шт.;

самолетов — 440 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 464 (+12) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 494 146 (+1 969) шт.;

крылатых ракет — 5 070 (+10) шт.;

кораблей/ катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 142 715 (+383) шт.;

специальной техники – 4 625 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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