Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 2 сентября: уничтожено 1 390 оккупантов и 62 артсистемы
За последние сутки, 1 сентября, украинские военные уничтожили еще как минимум 1 390 российских оккупантов.
Общие потери личного состава российской армии на 1 652-е сутки полномасштабной войны превысили 1, 491 млн.
Потери врага на 2 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;
- танков – 12 324 (+4) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 263 (+6) шт.;
- артиллерийских систем — 49 016 (+62) шт.;
- РСЗО — 2 081 (+2) шт.;
- средств ПВО — 1 598 (+1) шт.;
- самолетов — 440 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 464 (+12) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 494 146 (+1 969) шт.;
- крылатых ракет — 5 070 (+10) шт.;
- кораблей/ катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 142 715 (+383) шт.;
- специальной техники – 4 625 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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