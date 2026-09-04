Атаки України на російську енергетичну інфраструктуру є одним із чинників зростання цін на енергоносії, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент про взаємозв’язок атак України на РФ та зростання цін на енергоносії

Бессент після дводенних зустрічей G20 у Північній Кароліні з міністрами фінансів різних країн світу заявив, що на ціни на енергоносії впливають удари України по РФ, пише NYT.

– Зараз ми переживаємо енергетичний шок, спричинений як війною в Україні — адже Україна вирішила атакувати російські енергетичні об’єкти та нафтопереробні заводи, що чинить тиск на світові ціни, — так і конфліктом в Ірані. І цей конфлікт в Ірані закінчиться, – сказав Бессент в ефірі Fox News.

Цю заяву він зробив після того, як США викликали невдоволення деяких союзників України, запросивши міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустріч країн G20. Як пише видання, на подібних форумах у минулому американські та інші західні посадовці залишали залу, коли Силуанов виступав перед колегами у форматі відеоконференції.

Зараз дивляться

У вівторок Бессент на пресконференції пояснив своє рішення зустрітися із Силуановим.

– На жаль, цей жахливий конфлікт між Росією та Україною — якщо сторони не вестимуть переговори, якщо ми не будемо залучені до процесу, то як його можна вирішити? Я знаю, що деякі європейці залишилися незадоволені, але вважаю, що дуже важливо брати участь у цьому процесі, – повідомив Бессент.

Видання пише, що заяви Бессента контрастують із позицією більшості законодавців США, на думку яких Росія є агресором у війні проти України. Сенат ухвалив двопартійний законопроєкт, який зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа запровадити жорсткіші санкції проти РФ.

Водночас Бессент і Трамп обрали більш поступливий підхід у відносинах із Кремлем. У квітні міністра фінансів США розкритикували через тимчасове послаблення санкцій щодо частини російської нафти з метою зниження світових цін на енергоносії, які зросли на тлі війни США з Іраном.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.