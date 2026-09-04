Атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру являются одним из факторов роста цен на энергоносители, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент о взаимосвязи атак Украины на РФ и росте цен на энергоносители

Бессент после двухдневных встреч G20 в Северной Каролине с министрами финансов разных стран мира заявил, что на цены на энергоносители влияют удары Украины по РФ, пишет NYT.

— Сейчас мы переживаем энергетический шок, вызванный как войной в Украине, ведь Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что оказывает давление на мировые цены, так и конфликтом в Иране. И этот конфликт в Иране закончится, – сказал Бессент в эфире Fox News.

Это заявление он сделал после того, как США вызвали недовольство некоторых союзников Украины, пригласив министра финансов России Антона Силуанова на встречу стран G20. Как пишет издание, на подобных форумах в прошлом американские и другие западные чиновники покидали зал, когда Силуанов выступал перед коллегами в формате видеоконференции.

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Во вторник Бессент на пресс-конференции объяснил свое решение встретиться с Силуановым.

— К сожалению, этот ужасный конфликт между Россией и Украиной — если стороны не будут вести переговоры, если мы не будем вовлечены в процесс, то как его можно разрешить? Я знаю, что некоторые европейцы остались недовольны, но считаю, что очень важно участвовать в этом процессе, – сообщил Бессент.

Издание пишет, что заявления Бессента контрастируют с позицией большинства законодателей США, по мнению которых Россия является агрессором в войне против Украины. Сенат принял двухпартийный законопроект, обязывающий администрацию Дональда Трампа ввести более жесткие санкции против РФ.

В то же время Бессент и Трамп избрали более покладистый подход в отношениях с Кремлем. В апреле министра финансов США раскритиковали из-за временного ослабления санкций относительно российской нефти с целью снижения мировых цен на энергоносители, которые выросли на фоне войны США с Ираном.

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